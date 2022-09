A mund të jeni ju i radhës? Njerëzit më të pasur në botë i përkasin këtyre shenjave Horoskopi

Cilat shenja të Horoskopit i përkasin njerëzit më të pasur në botë? A është suksesi i tyre financiar i rastësishëm? Në fund të fundit, a luan rol shenja e zodiakut nëse do të fitoni para në jetën tuaj? Sipas listës më poshtë ndoshta po!

Lexoni 3 shenjat kryesore të zodiakut në të cilat takojmë më shumë miliarderë nga e gjithë bota! Nëse i përkisni njërit prej tyre, kush e di, mund të jeni ju i radhës!

Demi

Demi ka të gjitha cilësitë që i duhen një mashkulli për të qenë lider në një ekip dhe e di saktësisht mënyrën për të arritur qëllimet e tij. Ai është i përgjegjshëm, ka durim dhe këmbëngulje, punon praktikisht dhe i pëlqen stabiliteti. Kokëfortësia e tij është e madhe dhe ai nuk do të heqë dorë nga diçka nëse nuk ia del më parë! Tetë miliarderë i përkasin shenjës së Demit dhe mes tyre është themeluesi i Facebook, Mark Zuckerberg me një pasuri prej 34 miliardë dollarësh dhe gjithashtu gruaja më e pasur në Gjermani, Suzanne Klaten e cila është trashëgimtare e BMW.

Bricjapi

Sigurisht që në këtë listë nuk mund të mungonte as ambiciozi, më ambiciozi dhe perfeksionisti i zodiakut, Bricjapi. Racional dhe i disiplinuar, Bricjapi është një lider i lindur. Këtë e dëshmojnë biznesmenë të mëdhenj nga e gjithë bota që u përkasin njerëzve më të pasur në planet për momentin, si Jeff Bezos me një pasuri prej më shumë se 35 miliardë dhe presidenti i Samsung, Lee Kun-Hee me një pasuri prej 11.3. miliardë dollarë.

Luani

Vendin e parë në këtë listë e fiton mbreti i zodiakut! Kreativ, këmbëngulës, pasionant, me një arrogancë që shpesh e bën të papëlqyeshëm dhe imponues në të njëjtën kohë, duke fituar përshtypje, Luani ka kokëfortësi dhe sigurisht prirjen e lindur për të qenë lider dhe për t’i çuar të tjerët drejt suksesit. Ai e di saktësisht se çfarë të bëjë për t’u ngritur dhe i trajton problemet lehtësisht dhe me inteligjencë dhe kjo e bën atë të dallohet në fushën profesionale. Ndër njerëzit më të pasur në botë, janë 14 miliarderë që i përkasin shenjës së Luanit, ju thoni rastësi? Bashkëthemeluesi i Google dhe pronari i Gucci dhe Yves Saint Laurent janë ndër ata me pasuri të patreguara./albeu.com/