A mund të hahet reçeli nëse ka myk sipër?

Ju me siguri keni marrë një kavanoz me reçelin tuaj të dashur me mjedër të bërë nga qilarja, e keni hapur dhe më pas keni parë njolla myku të turbullta në ngjyrë gri-kafe sipër. Në këtë moment të pakëndshëm, në kokën tuaj shfaqet vetëm një pyetje: duhet ta hidhni apo ta hani, duke mbyllur sytë ndaj asaj që keni parë?

Kjo dilemë ngatërron shumë. Kjo është arsyeja pse ju duhet të dini se çfarë të bëni nëse papritmas gjeni myk në reçelin tuaj.

Së pari ju duhet të kuptoni se çfarë është myku. Këto janë kërpudha të zakonshme që shumohen me sukses në ushqim. Ka shumë lloje të kërpudhave. Midis tyre ka të padëmshme, të rrezikshme dhe madje të dobishme.

Kërpudhat e dëmshme lëshojnë toksina në ushqim. Zakonisht ato ndikojnë vetëm në shijen e produktit, por në rastin më të keq mund të helmoheni seriozisht.

Myku që ka hyrë në bllokim tregon shkelje të teknologjisë së gatimit ose kushteve të ruajtjes. Ky është një sinjal i qartë se diçka nuk është në rregull me bllokimin.

Çfarë të bëni me mykun

Vetëm përmes hulumtimit laboratorik mund të zbuloni me siguri se çfarë lloj myku ka në reçelin tuaj. Është thjesht e pamundur të përcaktohet vizualisht shkalla e rrezikut të ndonjë kërpudhat.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mbani mend se ajo që do të gjeni në sipërfaqen e reçelit është vetëm pjesa e dukshme e kërpudhave.

Fakti është se shumica e tij është përhapur prej kohësh deri në fund. Prandaj, heqja e disa lugëve me reçel nga sipërfaqja nuk do të shpëtojë plotësisht nga kërpudhat.

Gjithashtu, për fat të keq, mikrovalë, ngrirja, apo edhe zierja nuk do të heqë rritjen e mykut. Ato janë tepër këmbëngulëse dhe zhduken vetëm nën ndikimin e një trajtimi shumë të gjatë në temperaturë të lartë.

Duke marrë parasysh të gjitha sa më sipër, mund të nxirret një përfundim: kur të shihni myk në reçelin tuaj, dërgojeni me qetësi në koshin e plehrave.

Dhe sezonin e ardhshëm të frutave për reçel, përgatisni reçelin duke respektuar plotësisht të gjitha rregullat. Përveç kësaj, mos harroni se reçeli duhet të ruhet në një dhomë ku nuk ka lagështi të tepërt dhe ku rrezet e diellit direkte nuk depërtojnë.