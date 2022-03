A i keni fërkuar ndonjëherë dhëmbët me lëkurë portokalli? Provojeni dhe do mbeteni pa fjalë

Larja e përditshme me furçë dhe vizitat e rregullta te dentisti janë thelbësore për një buzëqeshje më të ndritshme.

Ushqimi është një faktor i rëndësishëm. Për shembull, ekziston një frut që përmban ata përbërës që janë një mburojë për kariesin dhe luftojnë prishjen e pllakës së jashtme, duke ofruar një buzëqeshje të bardhë dhe vezulluese. Cili është ky frut? Portokalli!

Lëkurat e portokallit dhe agrumeve të tjera konsiderohen acide. Megjithatë, lëkurat e agrumeve përmbajnë variacione të vitaminës C, e cila mund të zëvendësojë një zbardhues të fortë të dhëmbëve, duke u dhënë dhëmbëve shkëlqim, ashtu si serumi i vitaminës C ndriçon lëkurën. Lani mirë lëkurat e portokallit dhe më pas fërkojeni anën e brendshme të bardhë, në dhëmbë. Kjo do t’ju ndihmojë të luftoni prishjen e pllakë së jashtme.