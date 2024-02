A është tradhti pëlqimi i fotografive të grave në Instagram?

Terapisti shpjegon kur duhet bërë kompromis dhe kur jo

Çfarë konsiderohet tradhti sot, dhe çfarë jo?

“Kam dy vjet që jam me të dashurin dhe mund ta imagjinoj një jetë së bashku, familje dhe martesë me të. Problemi i vetëm është se shpesh i pëlqen fotot e grave të tjera në Instagram dhe llafos me to. Më duket se nuk jam e mjaftueshme për të. Ai thotë se nuk është tradhti dhe se është pak shaka. A duhet ta pranoj sjelljen e tij si pjesë e marrëdhënies sonë?”, kështu nis historia e një vajze.

Terapisti i dashurisë dhe seksologu, Isah Mc Kimmy, u mor me problemin e kësaj vajze të re që donte të mbetej anonime. Ai thotë se këtu nuk ka rëndësi nëse kjo konsiderohet “tradhti” apo jo.

“I dashuri juaj bën diçka që ju bën të mos ndiheni rehat dhe në vend që të dëgjojë shqetësimet tuaja, ai ju refuzon. Nuk duhet ta pranoni sjelljen e tij nëse nuk ju duket e drejtë, por ai nuk po ju tregon respekt në këtë mënyrë”, ka thënë ai.

Kur bëhet fjalë për mashtrimin, jo çdo “mashtrim” përfshin intimitet apo edhe kontakt fizik. Disa pabesi janë të natyrës emocionale. Mashtrimi dixhital ose tradhtia kibernetike ende konsiderohet mashtrim për shumë njerëz. Nga rruga, me ardhjen e teknologjive dixhitale, psikologët kanë shpikur një term të ri, i njohur më mirë si mikrocheating. Përdoret për procedura të vogla dhe të dyshimta të bëra nga partneri juaj. Kjo përfshin flirtimin në internet, pëlqimin e postimeve në Instagram ose dërgimin e mesazheve direkte.

Terapisti e dashurisë shton se në një marrëdhënie të shëndetshme, ka disa gjëra për të cilat çiftet duhet të bëjnë kompromis. Megjithatë, nëse një person bën kompromis në këtë situatë të veçantë, ai do të sakrifikonte disa nga nevojat e tij themelore për t’u ndjerë i vlerësuar, i sigurt dhe i dashur në një marrëdhënie. Pyetni veten nëse ia vlen…