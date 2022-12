A është kremi i kafesë i dëmshëm për shëndetin?

Jo të gjithë e shijojnë shijen e kafesë së zezë, kështu që shpesh shtohen ëmbëlsues dhe kremra për të reduktuar aciditetin dhe për ta bërë këtë pije me kafeinë më të shijshme.

Është vlerësuar se 62% e të rriturve pinë të paktën një filxhan kafe në ditë. Hulumtimet sugjerojnë se kafeja e zezë ka disa përfitime të mëdha shëndetësore, duke përfshirë fokusin e shtuar, më shumë energji për stërvitjet tuaja dhe një rrezik 5-12% të reduktuar të sëmundjeve të zemrës për filxhan në krahasim me njerëzit që e anashkalojnë këtë pije popullore të mëngjesit.

Pra, a i mohon këto efekte pozitive shtimi i kremit në kafe? Ose më keq – a është vërtet keq për ju? Çfarë thonë dietologët për shtimin e qumështit në kafe dhe efektet e tij në shëndetin tuaj?

Shumica e kremrave të zakonshëm të kafesë janë bërë nga një listë e gjatë përbërësish duke përfshirë ujin, sheqerin, vajin vegjetal, stabilizuesit dhe aromatizuesit. Qumështi ose kremi shtohet në sasi të vogla dhe pjesa më kremoze vjen nga vaji.

“Shumë kremëra kafeje kanë rreth 4 gram sheqer dhe 1,5 gram yndyrë të ngopur për racion”, thotë Haley Bischoff, pronare e Rūtsu Nutrition në Las Vegas.

Udhëzimet dietike 2020-2025 për amerikanët rekomandojnë që të gjithë 2 vjeç e lart të kufizojnë sheqerin e shtuar në më pak se 10% të kalorive totale. Për një dietë me 2000 kalori, duhet të synoni për më pak se 50 gram sheqer në ditë. Kur bëhet fjalë për yndyrën e ngopur, Shoqata Amerikane e Zemrës dëshiron që ju ta mbani atë nën 13 gram në ditë.

Nëse bëni kafe në shtëpi shumicën e ditëve, shtimi i qumështit nuk do të bëjë apo prishë një dietë të shëndetshme.

“Kënaqësia është një pjesë e rëndësishme e të ngrënit dhe pirjes, dhe lejimi i ushqimeve dhe pijeve të kënaqshme në dietën tuaj mund të mbështesë një marrëdhënie të shëndetshme me ushqimin”, shton Anzlovar.

Përveç kësaj, mund të ketë përfitime të rëndësishme për të shtuar krem ​​në kafe.

“Kremi i kafesë që përmban yndyrna të shëndetshme mund të ndihmojë në ngadalësimin e përthithjes së kafeinës. Kjo lehtëson punën e gjëndrave mbiveshkore dhe rezulton në energji më të balancuar”, shpjegon Anja Rosen, mjeke e mjekësisë funksionale dhe themeluese e klinikës Birchwell.

Zgjidhni një krem ​​​​kafeje me përbërës të cilësisë së lartë siç janë produktet organike të qumështit ose qumështi dhe kremrat me bazë bimore. Jennifer Fiske, MS, RDN, LD, sugjeron edhe përzierjen e kremit tuaj të preferuar me qumësht ose qumësht me bazë bimore dhe erëza shtesë si kanella për më shumë krem ​​dhe aromë me më pak yndyrë dhe sheqer të shtuar.