A e dinit se Wi-Fi është shumë i dëmshëm? Por ekspertët tregojnë si të mbrohemi nga ai

A duhet të fikni Wifi-në natën?

Ju mund të mos e kuptoni, por edhe kur Wi-Fi nuk po përdoret, ai ende dërgon valë për pajisjet që të lidhen dhe të komunikojnë me të. Kjo do të thotë që ndërsa flini, ruteri juaj pa tel lëshon rrezatim EMF përmes këtyre valëve të vazhdueshme.

Edhe kur flini, ju jeni të ekspozuar ndaj rrezatimit EMF ndërsa pajisjet tuaja nuk janë në përdorim.

Fikja e Wi-Fi-së së shtëpisë tuaj gjatë natës do të zvogëlojë sasinë e rrezatimit EMF që lëshohet gjatë gjithë natës. Kjo do të thotë që ju mund të rrisni sasinë e përfitimeve shëndetësore që merrni gjatë natës ndërsa flini.

Wi-Fi funksionon sepse ruteri brenda shtëpisë tuaj dërgon valë në mënyrë që të komunikojë me pajisje elektronike. Këto pajisje elektronike të pajtueshme do të lidhen me Wi-Fi përmes valëve të radios dhe do të vazhdojnë t’i përdorin këto valë radio për të komunikuar me ofruesin e shërbimit të internetit përmes ruterit të internetit.

E gjithë kjo ndodh me shpejtësinë e dritës, dhe e gjithë kjo është plotësisht e padukshme për syrin e lirë.

Ndërsa pajisjet elektronike janë të lidhura me Wi-Fi, të dyja pajisjet elektronike dhe ruteri i internetit me valë lëshojnë valë radio.

Valët e radios njihen gjithashtu si radiofrekuencë. Radiofrekuenca është një formë e fushës elektromagnetike. Fushat elektromagnetike prodhojnë rrezatim të fushës elektromagnetike. Prandaj, valët janë një lloj rrezatimi EMF.

Si e lëshon Wi-Fi rrezatimin EMF?

Wi-Fi lëshon rrezatim EMF përmes valëve që përdor për të komunikuar me pajisjet elektronike. Valët janë një lloj fushë elektromagnetike; prandaj, ato prodhojnë rrezatim EMF.

Interneti pa tel lëshon rrezatim EMF përmes ruterit të internetit me valë, si dhe pajisjet elektronike që janë në komunikim me ruterin e internetit pa tel. Mund të keni sa më shumë 15 pajisje të ndryshme të lidhura me internetin pa tel të shtëpisë tuaj.

Cilat janë përfitimet shëndetësore të fikjes së Wi-Fi natën?

Gjatë gjithë ditës, Wi-Fi i shtëpisë tuaj lëshon valë në mënyrë që të komunikojë me pajisjet elektronike, duke e lënë shtëpinë tuaj të mbushur me nivele të rritura të rrezatimit EMF.

Duke e lënë lëshuar Wi-Fi-në e shtëpisë tuaj gjatë natës, rrezatimi EMF vazhdon të mbushë shtëpinë tuaj me valë.

Rrezatimi EMF nga valët e radios duhet të shkojë diku, dhe zona më e prekur më shpesh është trupi juaj. Prandaj, ju jeni duke vazhduar të thithni rrezatimin EMF gjatë natës, edhe pse mund të ketë pak ose asnjë pajisje elektronike të lidhur me të.

Këto janë përfitimet shëndetësore të fikjes së Wi-Fi natën:

1.Mund të jetë koha juaj e vetme për të zvogëluar ekspozimin tuaj të përditshëm të rrezatimit EMF

2.Mund të flini më mirë gjatë gjithë natës

3.Mund të ndjeheni më mirë gjatë ditës

4.Mund të ulni nivelin e stresit

5.Do të zvogëlojë sasinë totale ditore të ekspozimit ndaj rrezatimit EMF.