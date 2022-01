A e dini se tashmë është e mundur të humbisni 4 kg në javë? Kjo është dieta me frutin e preferuar të sezonit

Nëse jeni duke pyetur veten se si mund të humbisni peshë në 7 ditë, e dini se tashmë është e mundur?! Këtu është fruti juaj më i preferuar i sezonit. Është shija dhe zgjidhja që ju duhet. Mandarina është ndër frutat më të dëshiruar gjatë vjeshtës dhe dimrit.

Është e shijshme, e ëmbël dhe e pasur me vitaminë C.

Është një frut që kurrë nuk del nga tryeza dhe është e përsosur për t’u konsumuar çdo ditë falë pak kalorive të pranishme në të.

Falë përfitimeve të shumta të saj, nga ky fryt ka lindur një dietë që duhet ndjekur për të humbur peshë brenda një jave.

Natyrisht, para se të përdorni ndonjë lloj diete, do të ishte e rëndësishme që të kontaktoni një mjek ekspert dhe të vlerësoni mirë se cili është programi i duhur ushqimor që do të miratohet bazuar në peshën tuaj.

Dieta e mandarinës, megjithatë, lind me qëllimin e vetëm të dobësimit.

Para së gjithash, ne duhet të kuptojmë pse mandarina është përbërësi kryesor i kësaj diete.

Ky agrum ka përfitime të shumta duke përfshirë tretjen, shfryrjen e barkut, ju bën të ndiheni të ngopur dhe lufton ndjenjën e urisë.

Është e pasur me fibra, hekur, magnez, acid folik dhe vitaminë C, prandaj e forcon sistemin imunitar.

Pra, dieta Mandarin është e shkëlqyeshme jo vetëm për humbjen e peshës, por edhe për t’i dhënë energji trupit tuaj kundër sëmundjeve sezonale.

Dieta Mandarin thjesht përbëhet nga një plan ushqimi i shëndetshëm dhe i ekuilibruar.

Pra, qëllimi është të përfshijë këtë frut në çdo vakt kështu që ju mund të korrni të gjitha përfitimet çdo ditë.

Një shembull i një menuje është:

Në mëngjes pini një lëng mandarine me një kos të ulët në vlera yndyre dhe maksimumi dy biskota.

Pas mëngjesit, pini një gotë me ujë dhe limon të shoqëruar me një mandarinë; në drekë një pjesë të makaronave ose orizit ngjyrë kafe mbusheni me një mandarinë dhe perime të furrës; e në fund në darkën e peshkut ose mishit fusni mandarina dhe perime.

Idetë për të bërë recetat me mandarinat janë kaq shumë.

Gjëja më e rëndësishme është ta marrësh atë pothuajse në çdo vakt!

Megjithatë, ky lloj fruti nuk duhet të kalojë një javë konsumimi.

Pastaj ju mund të ktheheni në dietë klasike, pa lënë pas dore veprimtarinë fizike që është shumë e rëndësishme për të humbur peshë madje edhe në kushtet e shtëpisë.