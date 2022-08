A duhet të frikësoheni? Urani kalon retrogradë për 5 muajt e ardhshëm, ndryshimet që do pësojë çdo shenjë

Në 24 Gusht Urani shkon retrogradë. Mos u shqetësoni, kjo nuk është një retrogradë si e Mërkurit famëkeq. Të mërkurën e 24 Gushtit, Urani, planeti rebel i zodiakut, fillon retrogradin e tij pesë-mujor dhe më poshtë ju sjellim si do të ndikojë tek ju kjo retrogradë sipas shenjës së horoskopit.

Dashi – Për ju kjo retrogradë krijon ndryshime në planin financiar dhe profesional. Ne po jetojmë në kohë të vështira, por nuk ka arsye të supozojmë se kjo do të thotë lajm i keq. Në vend të kësaj, prisni që të zbuloni mundësi të reja krijuese dhe ndoshta edhe rrugë të reja të ardhurash.

Demi – Kjo retrogradë ka kuptim veçanërisht për ju, pasi bie në shenjën tuaj. Detyra juaj për këtë Uran retrograde është të bëheni më aktiv politikisht. Urani retrograd i vitit 2022 sheh një riorganizim në strukturat e pushtetit. Për të bërë pjesën tuaj për t’u siguruar që këto janë ndryshime pozitive, përfshihuni në një kauzë për të cilën ju intereson.

Binjakët – Kur planeti rebel Urani shkon në retrograd duke filluar nga e mërkura, 24 gusht, për pesë muajt e ardhshëm, detyra juaj është të mësoni të dalloni kur jeni të pëlqyeshëm për njerëzit dhe të ripërqendroheni në kujdesin për veten.

Gaforrja – Do të shihni një ndryshim në jetën tuaj shoqërore, kur Urani të shkojë në retrogradë më 24 gusht, ku do të qëndrojë për pesë muajt e ardhshëm. Për shkak se kjo retrogradë ndodh në shtëpinë tuaj të njëmbëdhjetë të miqësisë, ju mund të prisni me padurim vjeshtën për ta kaluar me miqtë dhe natyrisht, me partnerin.

Luani – Këtë vit, qëllimi juaj retrogradë i Uranit është të kontrolloni objektivat tuaja profesionale. Fatkeqësisht, në këtë ekonomi, yjet nuk mund të premtojnë para, por mund t’ju kujtojnë se ju meritoni të jeni të lumtur. Gjatë muajve të ardhshëm, sigurohu që t’u kushtosh vëmendje edhe pasioneve tuaja.

Virgjëresha – Detyra juaj në këtë Uran Retrograd është t’i lini të tjerët të luajnë rolin e shëruesit. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që ju duhet të ndryshoni, por do të thotë të mësoni të kërkoni dhe të pranoni ndihmë kur është e nevojshme. Virgjëreshat priren të mendojnë se mund t’i bëjnë të gjitha.

Peshorja – Urani retrograd dëshiron që ju të rivlerësoni marrëdhënien tuaj me punën dhe produktivitetin. Idealisht, në kohën kur Urani përfundon retrogradën, do të kuptoni që duhet të merrni kohë për t’u kujdesur për veten kur keni nevojë për të.

Akrepi – Planeti rebel Urani do të jetë retrogradë për pesë muaj, duke ju inkurajuar të vazhdoni të hiqni dorë nga zakonet e pashëndetshme duke kultivuar jetën tuaj më të mirë. Ndërsa e gjithë kjo është për të mirën, mos u habitni nëse shihni disa ndryshime në rrethet e miqve tuaj. Ndarjet e miqve mund të jenë të vështira, por ndonjëherë të nevojshme për t’i lënë vend miqve të rinj.

Shigjetari – Të mërkurën, më 24 gusht, Urani, rebeli i zodiakut, shkon në retrogradë për afërsisht pesë muaj. Kjo retrograde ndodh çdo vit, kështu që nuk do të ketë ndonjë ndryshim të rëndësishëm për t’u kujdesur, por do të ndihmojë në transformimin e rrethit tuaj të miqve. Deri në momentin që ky retrogradë të përfundojë, do të jeni më afër me njerëz të rinj dhe do të ndiheni mirëkuptues për çdo njohje që natyrshëm e kaloi rrugën e tyre.

Bricjapi – Urani retrograd sjell ndryshime të mëdha në marrëdhëniet tuaja romantike. Nëse jeni beqar tani, deri në fund të Uranit retrograd, mos u habitni nëse jeni të lumtur në dashuri. Ose, mund ta shihni veten duke dalë nga një marrëdhënie e paplotësuar ose duke e niveluar një marrëdhënie të tanishme. Dy gjëra janë të sigurta, njëra është se ndryshimi do të ndodhë dhe e dyta është se është në interesin tuaj më të mirë, ndaj mos kini frikë, Bricjap.

Ujori – Urani retrograd ju kërkon të përqendroheni në shëndetin dhe shërimin tuaj. Vazhdoni të vini re se çfarë (dhe kush) ju ngre lart dhe cilat marrëdhënie ose punë ju rrëzojnë. Në kohën kur planeti juaj sundues shkon drejtpërdrejt, ju duhet të ndiheni si një formë më e evoluar e vetes dhe të jeni edhe më të lumtur me marrëdhëniet tuaja.

Peshqit – Menaxhimi i kohës është në mendjen tuaj kur Urani, fillon një retrograde pesë-mujore. Urani retrograd ka të bëjë me rivlerësimin e asaj që funksionon për ju dhe çfarë jo. Detyra juaj është të aksesoni orarin tuaj dhe të siguroheni që të keni kohë të mjaftueshme për t’u kujdesur për veten.