8 hapat që duhet të ndiqni për të zhdukur mykun nga shtëpia

Myku mund të rritet brenda shtëpisë tuaj dhe në mure.

Çfarë e shkakton mykun?

Në vitin 2018, një studim nga Shelter zbuloi se 38 për qind e qiramarrësve në Mbretërinë e Bashkuar kishin një problem me lagështirën. Myku rritet në zona të lagështa dhe të ajrosura dobët dhe riprodhohet duke bërë spore.

Problemet e mykut janë të zakonshme kur ka një burim uji, ushqimi ose lagështie në një mjedis me pak dritë. Më së shpeshti rritet në ushqim, mobilie, pëlhura, qilima dhe natyrisht në mure.

Pse duhet të hiqni qafe mykun?

Identifikimi i llojit të mykut që keni dhe më pas heqja e tij është absolutisht e nevojshme. Nëse nuk e bëni, ajo thjesht do të rritet dhe do të përkeqësohet shumë.

Myku nuk është vetëm i shëmtuar, ai mund të shkaktojë një sërë problemesh shëndetësore, veçanërisht te foshnjat, fëmijët, të moshuarit, njerëzit me probleme të lëkurës, njerëzit me probleme të frymëmarrjes dhe ata me sistem imunitar të dobësuar.

Si të hiqni mykun nga muret

Hapi i parë

Gjëja më e rëndësishme për të bërë kur të heqësh qafe mykun është të veshësh rroba mbrojtëse. Nëse merrni frymë me myk, mund të keni një sulm astme ose reaksion alergjik.

Për të qëndruar në anën e sigurt, vishni doreza gome, syze dhe një maskë, pastaj hiqni mykun me një leckë të lagur.

Hapi i dytë

Blini ose bëni vetë sprejin tuaj special për pastrimin e mykut për të shkatërruar me të vërtetë rritjen. Përzieni së bashku një solucion të një pjese zbardhuese në katër pjesë të ujit dhe aplikojeni atë në kallëp. Përndryshe, blini një sprej special për pastrimin e mykut në dyqane.

Hapi i tretë

Myku ka nevojë për kushtet e duhura për tu rritur, dhe njëra prej tyre është errësira. Mbani perdet hapur gjatë ditës për të lënë shumë dritë natyrore.

Hapi i katërt

Ju duhet të mposhtni çdo kondensim për të shmangur grumbujt e mykut në mur. Myku ndodh në mure kur ajri i ngrohtë me lagështi godet një mur të ftohtë, për shembull avulli nga dushi ose gatimi.

Nëse shihni se ka ndonjë kondensim të mbledhur në mure, thajeni atë menjëherë me një leckë të butë.

Hapi i pestë

Pastroni shtëpinë rregullisht për të shmangur grumbullimin e mykut. Myku nuk vjen brenda natës, ai rritet nga sporet dhe do të duhen të paktën 48 orë që të jetë i dukshëm.

Nëse pastroni rregullisht zonat më të rrezikuara, mund të parandaloni mykun.

Hapi i gjashtë

Ndonjëherë shkaku i mykut në mure janë ulluqet tuaja. Kur ulluku bllokohet, uji rrjedh anës shtëpisë dhe vjen përmes murit.

Riparoni ullukun vetë ose merrni një profesionist që të vijë dhe ta rregullojë atë.

Hapi i shtatë

Izolimi është një mënyrë tjetër për të mbajtur shtëpinë pa myk. Lagështia e ajrit është në të vërtetë shumë më e lartë në dimër sesa në verë, sepse ajri i ftohtë mban më pak lagështi sesa ajri i ngrohtë.

Hapi i tetë

Pastrimi profesional është shpesh mënyra më e mirë për t’u marrë me një problem myku. Ndonjëherë është e ndërlikuar të përcaktohet shkaku i mykut dhe mund të jetë brenda mureve dhe jo në sipërfaqe.