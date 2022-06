7 shprehjet që i thonë gjithmonë vetëm njerëzit me vetëbesim

Nga të gjitha tiparet e personalitetit, vetëbesimi mund të jetë shumë i lidhur me suksesin. Në biznes, kjo e ndihmon një person të marrë rreziqe dhe të ndjekë shanset. Dhe në krahasim me njerëzit e pasigurt, ata që janë të sigurt perceptohen si më tërheqës dhe priren të kenë një rreth më të madh marrëdhëniesh me cilësi të lartë.

Pse vetëbesimi është kaq joshës? Së pari, është e rëndësishme të bëni dallime në lidhje me atë që nuk është besim. Nuk është egoizëm po ndjenja për të qenë më i mirë se të tjerët. Përkundrazi, është një besim i qetë në aftësitë e tua pa mendjemadhësi që rezulton në arrogancë. Ja llojet e gjërave që do të dëgjoni të thonë njerëz me të vërtetë të sigurt.

1.“Nuk do të shqetësohesha për këtë”

Shkoni te një mik me vetëbesim me një listë me “po sikur” ose arsyet pse diçka mund të dalë keq dhe me siguri do të dëgjoni këtë lloj sigurie. Kjo sepse njerëzit me vetëbesim zakonisht nuk shqetësohen. Ata e kuptojnë që edhe nëse diçka shkon keq, mund ta trajtojnë. Është ndjenja e vazhdueshme që pavarësisht se çfarë ndodh – mirë apo keq – ata do të përballen me të.

2.“Shko dhe bëje!”

Së bashku me një mungesë ankthi vjen një ndjenjë optimizmi. Njerëz me të vërtetë të sigurt presin që gjëra të mira të ndodhin. Në të njëjtën kohë, historiku i tyre i marrjes së vendimeve të mira do të thotë se ata gjithashtu kanë aftësinë për të zbutur pozitivitetin e tyre me të menduarit realist.

3. “Kjo mënyrë funksionon për mua”

Individët me vetëbesim nuk ndihen të detyruar të përshtaten për të fituar pranimin e të tjerëve. Kjo është bukuria qendrore e besimit – vetë-siguria dhe qetësia që i bën të tjerët të duan të të ndjekin.

4. “Pse jo unë?”

Në vend që të presin mundësinë tjetër, njerëzit me vetëbesim e kërkojnë atë. Ndoshta po ndërton marrëdhëniet e duhura, duke kërkuar një ngritje në detyrë ose duke marrë një hap tjetër të besimit. Këta njerëz kanë një vizion për të ardhmen dhe përcaktojnë rrugën e tyre për të arritur atje.

5. “Kam nevojë të them diçka”.

Njerëzit me vetëbesim marrin një qëndrim kur bëhet fjalë për çështje të drejta dhe të gabuara, megjithatë kanë mençuri për të kuptuar se cilat beteja ia vlen të bëhen. Thënë kjo, ata do të tërhiqen me mirësjellje nëse vërtetohet se e kanë gabim, sepse ata janë mjaft të sigurt dhe munden të marrin në konsideratë pikëpamje të tjera nga ato të tyret.

6. “Më trego më shumë”.

Njerëzit me vetëbesim dëgjojnë shumë më tepër sesa flasin, janë natyrshëm kuriozë dhe shprehin një interes të sinqertë për të tjerët. Anasjelltas, ata që monopolizojnë bisedat ose mburren (ndonjëherë) kanë diçka për të provuar dhe po maskojnë pasigurinë e tyre.

7. “A mund të më ndihmosh?”

Të gjithë kanë dobësi, por të sigurtit në vetvete nuk kanë frikë t’i pranojnë ato. Në vend që të shqetësohen se çfarë do të mendojnë të tjerët nëse kërkojnë ndihmë, njerëzit me vetëbesim kanë më shumë kujdes për vetë-përmirësimin, fitimin e aftësive të vlefshme dhe kryerjen e një pune mirë.