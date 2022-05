7 mënyra për të parandaluar plakjen e qafës tuaj

Ashtu si fytyrat tona, qafa jonë plaket me shpejtësi për shkak të gjenetikës dhe ekspozimit të zgjatur ndaj rrezeve ultravjollcë. Dhe edhe nëse punojmë shumë për të fshehur shenjat e plakjes si rrudhat e fytyrës ose flokët e bardhë, përpjekjet tona mund të jenë të kota nëse neglizhojmë qafën.

Ju duhet të ndiqni 7 këshilla për të parandaluar rrudhjen e qafës tuaj:

-Të flini menjëherë dhe të hani ushqimin e duhur mund t’ju ndihmojë të shmangni rrudhat e qafës. Sipas ekspertëve, mënyra më e mirë për të shmangur rrudhat e qafës gjatë gjumit është të shtriheni në shpinë.

-Përfshini qafën në rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës dhe aplikoni produktet me lëvizje lart. Produktet me bazë retinol dhe vitaminë C rekomandohen për mbrojtjen e lëkurës kundër dëmtimit UV.

-Përdorni skrabe eksfolimi ose maska DIY për të hequr lëkurën e vdekur. Heqja e lëkurës suaj do të ndihmojë në heqjen e papastërtive që shkaktojnë aknet dhe vajin që janë grumbulluar në pore.

-Shkuarja për një masazh mund të nxisë prodhimin e kolagjenit të trupit tuaj. Masazhet e nxehta nxisin formimin e kolagjenit, i cili ndihmon në rinovimin dhe riparimin e qelizave.

-Jini të vetëdijshëm për pozicionin e qafës ndërsa shikoni telefonin tuaj. Shikimi i telefonit tuaj nga poshtë çon në një qafë “të shtypur” dhe, me kalimin e kohës, lëvizjet e përsëritura mund të thellojnë shenjat e vijave dhe të shkaktojnë rrudha të përhershme..

-Konsultohuni me një specialist për trajtimet e mundshme.

-Nëse keni buxhet për të, ka disa trajtime kirurgjikale dhe jo-invazive të qafës që mund të stimulojnë kolagjenin ose të heqin shtresat e vdekura të lëkurës.

-Bëni stërvitje të thjeshta me kokë për të parandaluar ose lehtësuar “qafën e gjelit”. Një stërvitje e lehtë është të uleni me shpinën drejt dhe ngadalë ngrini kokën mbrapa derisa mjekra juaj të drejtohet drejt tavanit. Më pas, me gojën mbyllur, bëni një lëvizje “përtypëse” dhe përsëriteni këtë 20 herë./albeu.com