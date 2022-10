6 tiparet e një personi të ndershëm

Ndershmëria është thjesht e rrallë, e qartë dhe e thjeshtë.

Tiparet e një personi të ndershëm:

Pra, vetëm për të marrë një ide se si mund të sillet një person i ndershëm, ne mund të shqyrtojmë disa tipare të një personi që përpiqet të thotë të vërtetën – mund të thoni se ky lloj personi ka integritet.

Një ton normal zëri

Le të fillojmë me këtë. A e keni vënë re se si disa njerëz bëhen të zhurmshëm kur u bëni një pyetje? Epo, e urrej t’ju them këtë, por ka një probabilitet të lartë që personi të gënjejë, sepse ata janë aq të mbrojtur. Mund të mos jetë e vërtetë në çdo rast, por kam vënë re një korrelacion.

Njerëzit e ndershëm priren të kenë një ton zëri të qetë kur i bëni një pyetje. Arsyeja e mosndryshimit – ata nuk kanë asgjë për t’u shqetësuar ose presion për të trilluar një histori. Bëjuni atyre një pyetje dhe ata do t’ju përgjigjen në një mënyrë të qëndrueshme.

Ata duken të pasjellshëm

Një person i ndershëm ndonjëherë mund të shfaqet si i keq. Kjo sepse nëse i bëni një pyetje, ata zakonisht thonë të vërtetën e papërpunuar. Shumë tregues të së vërtetës nuk përpiqen të mbulojnë të vërtetën për të ruajtur ndjenjat tuaja. Ata më tepër thjesht e thonë dhe mbarojnë, kështu që ju do të merrni informacionin e vërtetë që ju nevojitet.

Nëse i bëni një pyetje, përgatituni për atë që mund të jetë një e vërtetë e vështirë. Mund t’ju godasë dhe mund të duken si disa nga njerëzit më të vrazhdë ndonjëherë, por do të jetë ndershmëri.

Ata janë miq të mirë

Një mik vërtet i mirë i integritetit do të ishte gjithashtu një person i ndershëm. Ata priren të jenë aty kur ju nevojiten, dhe nëse nuk mund të jenë aty për ndonjë arsye, ata do të jenë të sinqertë për arsyen.

Nëse ata kanë një problem me ju ose diçka që keni thënë, ata do t’ju thonë në fytyrë dhe jo pas shpine. Ndërsa njerëzit e ndershëm mund të mos kenë shumë miq, ata që kanë janë të besueshëm ashtu siç janë.

Bindjet e forta

Një person i ndershëm ka një sistem të fortë besimi. Morali dhe standardet e tyre janë shumë të forta, dhe ata nuk e kanë problem t’ju tregojnë për to. Ndonjëherë është e vështirë për njerëzit si ata të gjejnë një punë për shkak të mënyrës se si besojnë, por kjo thjesht do të thotë se puna nuk është mjaft e mirë për ta.

Punëdhënësit me integritet mund të befasohen nga kjo ndershmëri në fillim, por e vlerësojnë këtë mentalitet pasi punësojnë një person të ndershëm. Zakonisht është në dobi të kompanisë që të ketë dikë që ndonjëherë shkon kundër shumicës.

Lëkura e tyre është e trashë

Nëse një person është i sinqertë, ai ka lëkurë të trashë, sigurisht jo në kuptimin e mirëfilltë. Por ata duhet të jenë të tillë. Pse? Kjo është për shkak se njerëzit që thonë të vërtetën ndonjëherë nuk pëlqehen kur e bëjnë këtë.

E vërteta mund të jetë tronditëse për ata me pasiguri të fshehura, sepse e vërteta kundërshton të gjithë fasadën e personit të pasigurt që pretendon se është mirë me veten e tyre.

Kur njerëzit e pasigurt fillojnë të qëndrojnë në mbrojtje, kini kujdes! Ato mund të jenë të paqëndrueshëm. Ata që thonë të vërtetën përdorin karakterin e tyre të fortë për t’i mbrojtur nga këto gjëra dhe për të ruajtur paqen mendore.

Unë do të them, ndonjëherë një person i ndershëm duhet të krijojë këtë karakter të fortë me kalimin e kohës. Ata mund të mos e kenë atë në fillim dhe mund të plagosen kur thonë të vërtetën e vështirë.

Nuk kujdesen për popullaritetin

A po përpiqen njerëzit e ndershëm të fitojnë konkursin e personit më të bukur, më të pëlqyer ose më të lezetshëm përreth? Jo, ata nuk kujdesen për këto gjëra.

Nëse bëjnë diçka, e bëjnë për vete, ose për të ndihmuar të tjerët. Ndërsa të tjerët luftojnë për popullaritet, një person i ndershëm është i zënë duke u përpjekur të përmirësojë veten. Ata zakonisht kanë një vetëvlerësim të mahnitshëm dhe e dinë saktësisht se kush janë.