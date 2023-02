6 mënyra perfekte si të digjni kalori ndërsa jeni duke fjetur gjumë

Humbja e peshës mund të jetë e vështirë, dhe ndërkohë që mbajtja e një diete të shëndetshme dhe ndjekja e një rutine stërvitore me siguri do t’ju ndihmojë të qëndroni në formë, ka disa mënyra më të lehta për të djegur dhjamin. Në fakt, me disa ndryshime në stilin e jetës, ju mund të digjni kalori me një ritëm më të shpejtë, edhe në gjumë.

Më poshtë ju tregojmë se si të vini gjumin tuaj në funksion për të djegur dhjamin dhe për të humbur në peshë, ndërkohë që bëni një sy gjumë.

1. Provoni të flini pa batanije.

Asgjë nuk mund ta krahasojë ndjesinë komode të gjumit nën një batanije të madhe e të rëndë, por nëse doni të holloni pak belin tuaj, në fakt është më mirë të floni në shtrat pa një të tillë. Kur flini në temperatura më të ftohta, metabolizmi juaj rritet dhe ju digjni më shumë kalori gjatë pushimit. Kushtet më të ftohta gjatë natës gjithashtu rrisin sasinë e yndyrës së shëndetshme kafe që i lejon trupit tuaj të heqë qafe sheqerin e panevojshëm në gjak dhe të djegë më shumë kalori.

2. Flini më shumë.

Numërimi i kalorive dhe kalimi i orëve në palestër mund t’ju ndihmojë padyshim të jeni në formë, por një nga mënyrat më efektive për të hequr kilogramët e tepërt është thjesht të flini më shumë gjumë. Studimet kanë treguar se vetëm një orë shtesë gjumë çdo natë ju ndihmon të hani 270 kalori më pak në ditë pa shumë përpjekje. Dhe gjatë një viti, përkthehet në një humbje peshe prej 9 kilogramësh.

3. Pini një lëng proteinash para gjumit.

Njerëzit që duan të humbin peshë janë të gatshëm të provojnë të gjitha llojet e dietave, duke përfshirë agjërimin me ndërprerje, të cilat mund të jenë mjaft të ashpra për trupin tuaj. Shkuarja në shtrat me stomakun bosh mund t’ju mbajë zgjuar gjatë natës, dhe mungesa e gjumit të mjaftueshëm në fakt mund t’ju shkaktojë shtim në peshë. Ka shumë ushqime të shëndetshme dhe ushqyese që mund të hani para se të shkoni në shtrat, dhe një lëng proteinash është një prej tyre. Për shkak se proteina është më termogjene se karbohidratet ose yndyrat, ajo bën që trupi juaj të djegë më shumë kalori duke e tretur.

4. Vendosni një maskë gjumi.

Ekspozimi ndaj dritës gjatë natës jo vetëm që ndërpret gjumin tuaj, por gjithashtu mund të bëjë që trupi juaj të ruajë më shumë yndyrë. Njerëzit që flenë në errësirë ​​kanë 21% më pak gjasa të jenë obezë sesa ata që flenë në dhoma me dritë. Nëse nuk mund të siguroni errësirë ​​të plotë në dhomën tuaj të gjumit, zgjidhni një maskë gjumi të rehatshme dhe cilësore që mund të sigurojë errësirë ​​pothuajse totale në çdo kohë të ditës.

5. Mos shkoni në shtrat të uritur.

Ndërsa ngrënia e më pak kalorive duhet të rezultojë në humbje peshe, anashkalimi i darkës mund të funksionojë anasjelltas. Kur ulni papritur marrjen e kalorive, trupi juaj kalon automatikisht në modalitetin e urisë dhe ul metabolizmin tuaj për të ruajtur kaloritë.

6. Hani një meze të lehtë para se të flini.

Ndërsa nuk duhet të shkoni në shtrat të uritur, stomaku plotësisht të mbushur nuk do t’i bëjë asnjë favor trupit tuaj. Në vend që të hani një vakt të madh para gjumit, zgjidhni një meze të vogël, të shëndetshme dhe ushqyese për të shmangur ngrënien e tepërt dhe për të patur gjumë më të mirë.