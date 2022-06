6 arsye pse meshkujt largohen nga femra që duan

Dashuria kërkon guxim dhe burrat ndonjëherë e kanë më të vështirë se gratë. Kur një njeri bie në dashuri, ai nuk merr parasysh vuajtjet që mund të përjetojë, sepse ai bën çmos për ta ruajtur atë dashuri. Duke pasur parasysh dallimet në të menduarit dhe veprimet mashkull-femër kur bëhet fjalë për dashurinë, për ta kuptuar më mirë, sjellim 6 arsyet pse meshkujt më shpesh i lënë femrat që duan.

Ai mendon se ajo po përpiqet ta ndryshojë atë

Kur një mashkull ndjen se i mungon diçka në dashuri, ai fillon të kërkojë një rrugëdalje. Gratë shpesh i perceptojnë burrat si projektet e tyre të vogla që kërkojnë shumë përpjekje. Albert Einstein tha shumë kohë më parë: “Burrat martohen me një grua me shpresën se një grua nuk do të ndryshojë kurrë, dhe gratë martohen me një burrë me shpresën se ai do të ndryshojë”.

Në këtë rast, të dy mbeten të zhgënjyer. Njerëzit në thelb nuk ndryshojnë sepse njëri prej tyre e kërkon atë. Ata duhet të zbulojnë vetë se kush janë dhe pas kësaj ata mund të rriten dhe piqen me ndihmën e dashurisë dhe mbështetjes së një partneri, shkruan albeu.com.

Ai është i kërcënuar nga suksesi i saj

Në një hulumtim të kryer në Universitetin e Floridës, meshkujt pësuan një goditje të madhe për egon kur partnerët përjetuan sukses, edhe kur nuk ishin në konkurrencë të drejtpërdrejtë. Suksesi femëror gjithashtu ndikon negativisht tek një mashkull kur merret parasysh e ardhmja e një marrëdhënieje. Nëse një burrë nuk është në gjendje të arrijë nivelin e suksesit të gruas së tij, ai shpesh e lë atë.

Atë e shqetësojnë ankesat e vazhdueshme

Burrat mund t’i dëgjojnë këshillat, por jo kundërshtimet e vazhdueshme. Ata e shohin këtë si një formë nënçmimi. Ndonjëherë burrat sillen si fëmijë, por ata janë të rritur që nuk i tolerojnë ankesat dhe bezdisjet. Ankesa formon një zakon negativ që meshkujt përfundimisht e injorojnë dhe e shmangin. Marrëdhënia bëhet pasive agresive gjë që nuk është e shëndetshme për askënd. Për meshkujt, ankesa më pak seksi është femra.

Ai vuan nga mungesa e intimitetit

Besoni apo jo, meshkujt dëshirojnë intimitetin po aq sa femrat. Nëse një mashkulli duhet të lutet për seks, ai ka shumë të ngjarë të kërkojë lumturinë diku tjetër pas një kohe.

Ai nuk do të qëndrojë shumë gjatë me një grua që nuk dëshiron të marrë pjesë në aspekte të rëndësishme të jetës së tij. Një mashkull bie në dashuri për shumë arsye, por ka edhe një sërë gjërash dhe situatash që mund ta refuzojnë atë.

Ai vazhdimisht e krahason atë me të tjerët

Nuk ka asgjë më pak të këndshme sesa kur një grua krahason një burrë me ish-in e tij. Kur një grua fillon të bëjë krahasime të tilla, është fillimi i fundit. Burrat nuk duan të analizojnë të kaluarën e partneres së tyre.

Një burrë, qoftë burrë apo grua, dëshiron të besojë se është i vetmi që ka rëndësi në këtë moment. Ai nuk dëshiron të dëgjojë që i dashuri i mëparshëm bëri këtë apo atë. Ai dëshiron të dijë se ajo që po bën është e mjaftueshme.

Ajo është e varur emocionalisht

Burrat kanë nevojë për hapësirë ​​dhe nuk duan të jenë në pronësi. Burrat, ashtu si gratë, kanë nevojë për miq. Nuk u pëlqen të ndihen si dado. Nëse një njeri humbet lirinë, ai do të ndihet sikur është në burg dhe do të largohet. Një marrëdhënie e shëndetshme do të thotë që të dyja palët kanë miqtë dhe hobi të tyre. /albeu.com/