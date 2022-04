5 manipuluesit më të mëdhenj në horoskop

Gatishmëria e tyre për të manipuluar do të reflektohet ndryshe në situata të ndryshme dhe, natyrisht, me njerëz të ndryshëm.

Kur ndonjë prej këtyre pesë shenjave të zodiakut e gjen veten në një situatë të sikletshme, me shumë mundësi do të bëjnë çmos për të manipuluar të gjithë.

Disa janë më delikate se të tjerët, por ju duhet të jeni të kujdesshëm (ose të paktën t’i mbani një sy).

Akrepi

Edhe pse janë jashtëzakonisht të shkathët, mos u mashtroni. Akrepi është vërtet mosbesues dhe intrigues.

Le të themi se miku juaj më i mirë Akrepi, pas shumë vitesh shoqërim, gjen një arsye për të mos ju besuar. Ai do të fillojë fshehurazi të shoqërohet me njerëz të tjerë. Dhe sapo të ktheheni, ai tashmë ka një mik të ri më të mirë. Përfundimisht do të pyesni veten, duke pyetur veten se çfarë keni bërë gabim.

Akrepi është jashtëzakonisht xheloz, një udhëheqës i shkëlqyer dhe tepër bindës. Ai është mjeshtër i manipulimit dhe e di mirë.

Gaforrja

Gaforrja është thellësisht intuitive, gjë që sigurisht mund të jetë një bekim. Megjithatë, në disa raste mund të jetë makthi juaj më i keq. Gaforrja është shumë imagjinuese dhe do t’ju fajësojë për një skenar që nuk ka ndodhur kurrë.

Ajo mund të gjejë një arsye për t’ju urryer, për diçka që i keni bërë kur keni qenë pesë vjeç, dhe mund ta bindë veten lehtësisht se jeni ende i njëjti person si atëherë.

Është e vështirë të përballesh me natyrën e tij emocionale, kur ai vazhdimisht manipulon miqësinë tuaj.

Binjakë

Binjakët janë jashtëzakonisht të pavendosur dhe e maskojnë atë duke marrë vendime të sigurta. Megjithatë, sapo të ktheheni, ai me siguri do t’ju fajësojë për vendimet që ka marrë vetë.

Festa është atmosfera më e keqe për Binjakët, pasi ata janë jashtëzakonisht të shoqërueshëm dhe duket gati për gjithçka që nata ofron. Pas një feste të çmendur, ata do të shkojnë në shtëpi me ju, por më vonë ndoshta do të pendohen për gjithçka që ka ndodhur.

Peshku

Peshku është vetëmohues dhe i gatshëm për të ndihmuar, por a është e vërtetë?

Peshqit janë aq të dëshpëruar për të ndihmuar të tjerët, saqë pyesin veten nëse po e bëjnë këtë për arsye egoiste. Lajmi i keq: ndonjëherë për këtë bëhet fjalë.

Ata do të dëshirojnë që ju të dilni çdo natë, sepse e dinë që po kaloni një periudhë të vështirë, por në fakt po përdor dobësinë tuaj për t’ia lehtësuar gjërat vetes.

Ata do t’ju ngarkojë për këtë më vonë dhe do t’ju ankohen se jeta e tyre është në kaos për shkak të jush, edhe pse ata e kanë krijuar vetë. Luajtja e viktimës është “modus operandi” i tyre.

Luani

Luani është shumë i pasionuar, por më shumë se çdo gjë i pëlqen të jetë kryesori. Ai është gati të debatojë deri në vdekje, duke pretenduar se ka të drejtë, edhe kur nuk ka.

Megjithatë, një gjë që meriton respekt është se ai është i ndershëm për veprimet e tij. Kjo vlen edhe për situatat kur ai është manipulues.

Ai qëndron pas veprimeve të tij dhe nuk ka turp të thotë se si ndihet. Prandaj, veprimet e tij janë më të rrezikshme dhe të vështira për t’u deshifruar.

Luani do t’ju thotë sinqerisht se i pëlqen i njëjti person si ju dhe se do të merr masa për këtë, edhe pse ai e di që ju e keni pëlqyer atë person në fillim.

Ai është lloji i njeriut që do të kompensojë dembelizmin e tij me një histori. Ai do t’ju bërtasë që nuk e bëni punën tuaj ndërsa punon gjithë ditën. Kur ta pyesni se ku janë të dukshme rezultatet e asaj pune, atëherë ai do të fillojë t’ju bërtasë për diçka që ka ndodhur dje. Ai do të gjejë mbulesë për gjithçka.