5 fakte interesante rreth Kullës Eiffel

1-Kulla nuk u krijua të qëndrojë përgjithmonë:

Kulla Eifel u ndërtua si një ekspozitë e përkohshme për Panairin Botëror të 1889 në Paris, i cili përkujtoi 100 vjetorin e Revolucionit Francez. Në një përpjekje për të zgjatur jetën e Kullës, Gustave Eiffel ngriti një antenë radioje dhe transmetues telegrafi pa tel në Kullë. Kulla Eifel përdoret edhe sot për të transmetuar programe radiotelevizive në mbarë botën.

2-Kulla mund të lëvizë

Kulla ishte krijuar për t’i rezistuar erërave të forta. Megjithatë, ajo lëkundet gjatë një stuhie dhe nëse kushtet e motit përkeqësohen, mund ta shihni atë duke lëvizur. Nuk është i vetmi fenomen i motit që e bën kullën të lëvizë. Përveçse e bën atë të zgjerohet, dielli gjithashtu bën që kulla të anohet nga ajo. Meqenëse dielli godet vetëm një nga katër anët, Kulla Eifel priret të anohet. Në një ditë të kthjellët, maja e kullës mund të lëvizë në një rreth 15 centimetra në diametër.

3-Kulla është në të vërtetë e martuar!

Jo, mos u habitni! Erika Aya (ose Erika Eiffel), një shigjetare konkurruese amerikane, “u martua” me Kullën në vitin 2007. Ajo u ndesh me Kullën për herë të parë në vitin 2004 dhe pretendon se ndjeu një tërheqje të menjëhershme. Ajo gjithashtu drejton faqen e internetit të mbështetjes Object Sexuality Internationale, një organizatë për ata që zhvillojnë marrëdhënie të rëndësishme me objekte të pajetë.

4-Ka një apartament sekret në krye

Në krye të kullës, arkitekti Gustave Eiffel ndërtoi një apartament privat ku mund të kryente eksperimente dhe të argëtonte vizitorë të shquar. Një nga të ftuarit më të shquar të tij ishte Thomas Edison. Zyra që ofronte një nga pikat më të mira të favorshme nga Kulla ishte e mbyllur për vizitorët për shumë vite. Megjithatë, ju mund të shihni figura dylli të gjalla të Eiffelit, vajzës së tij Claire dhe Thomas Edison duke biseduar në dhomë.

5-Është pikturuar në një larmi ngjyrash

Për të siguruar jetëgjatësinë e saj, Kulla rilyhet çdo shtatë vjet. Edhe sot lyerja bëhet me dorë, pas zhveshjes, pastrimit dhe ndryshkimit të të gjithë 300 metrave. Me kalimin e viteve, Kulla ka marrë nuanca të ndryshme, nga e kuqja veneciane deri tek nuancat e verdhë-portokalli. Në vitin 1968, Kulla mori hijen që është njohur si Eiffel Tower Brown. Ngjyra e Kullës përbëhet nga tre nuanca kafe, më e errëta në krye dhe më e çelura në fund. Hija ka për qëllim të fshehë mjegullën e ajrit dhe t’i japë strukturës një pamje uniforme nga lart poshtë.