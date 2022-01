5 arsye të mrekullueshme pse duhet të pimë çdo ditë 1 gotë lëng frutash të freskët

Nuk ka gjë më të shëndetshme sesa një gotë lëng frutash i freskët.

Më poshtë ju rendisim 5 arsye përse:

Detoksikon trupin tuaj

Një gotë lëng i freskët frutash në mëngjes nxjerr jashtë trupit tuaj toksinat e dëmshme. Lëngu i freskët përmban të gjitha enzimat, mineralet, vitaminat të cilat përthithen lehtësisht nga trupi juaj.

Nxit humbjen në peshë

Filloni e pini çdo ditë një lëng frutash të freskët dhe do të shihni ndryshimin që do të ndodhë me trupin tuaj.

Trupi juaj hidratohet më së miri

Lëngjet e frutave i japin një avantazh trupit tuaj sepse e mbajnë të hidratuar për një kohë të gjatë . Nëse ndiheni të lodhur pas një dite të gjatë, mjafton një gotë lëng frutash dhe i keni siguruar në çast trupit tuaj, vlerat më të mira ushqyese.

Ju ndihmon për tretjen

Lëngu i freskët prej frutave dhe kombinimi mes tyre për një shije sa më të mirë, i japin trupin tonë minerale thelbësore dhe enzima që nxisin tretjen e shëndetshme.

Lëng frutash sa herë jeni shumë të uritur

Pjesa më e mirë e lëngut të frutave është që ju plotëson për një kohë të gjatë dhe nuk ju lë të gaboni me ushqimin që konsumoni në rastet kur jeni shumë të uritur.