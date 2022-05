4 vende në kuzhinë ku mblidhen shumica e baktereve dhe shumë harrojnë t’i PASTROJNË

Së bashku me banjën, gjëja më e rëndësishme është të mbani kuzhinë të pastër .

Dhe shpesh ndodh që njerëzit të anashkalojnë vendet ku mblidhen shumica e papastërtive dhe baktereve.

Këtu janë disa nga zgjidhjet më të zakonshme të pastrimit të kuzhinës:

Sfungjeri

Ironikisht, sfungjerët supozohet se pastrojnë gjërat, por ato janë një nga vendet më të këqija për bakteret e fshehura.

-Për t’i dezinfektuar, fillimisht lajini me detergjent dhe ujë të ngrohtë dhe më pas zhytini në dezinfektues. Kulloni sa më shumë lëngje dhe lërini sfungjerët të thahen mirë. Nëse nuk keni në dorë lëng sterilizimi, zhytja në ujë të valuar është një zgjidhje e shpejtë – thonë ekspertët.

Enë me ujë në aparatin e kafesë

Hidhni uthullën alkoolike në një tas dhe lëreni për pak kohë që të hiqet luspa. Më pas shpëlajeni në ujë të nxehtë dhe thajeni.

Dorezat e frigoriferit dhe sobat në sobë

Shumë prej nesh neglizhojnë dorezat dhe numrat që prekim çdo ditë.

Do të ishte ideale që këto sipërfaqe të pastroheshin rregullisht me ujë të ngrohtë dhe detergjent ose të përdorni një sprej antibakterial.

Dërrasat prerëse

Bakteret shpesh mbahen në sipërfaqet e dërrasave prerëse prej druri, pavarësisht nga larja dhe grirja.

Pastroni dërrasën me ujë të nxehtë me sapun, më pas derdhni ujë të sapovaluar mbi të për të sterilizuar dërrasën. Spraji antibakterial do t’ju ndihmojë t’ju mbajë të lirë nga bakteret, por nuk është një zëvendësues për një larje të plotë, thonë ekspertët. /albeu.com/