4 shenjat e Horoskopit që mund të dërgojnë SMS gjatë gjithë ditës

Tingulli i SMS në celular shkakton reagime të ndryshme tek çdo person. Ka nga ata që duan të fillojnë një bisedë me SMS, ndërsa ka të tjerë që mërziten kur përgjigjen. Astrologjia ka një përgjigje edhe për këtë. Janë 3 shenja që tregojnë se ata i pëlqejnë shumë bisedat SMS dhe nëse ju i përkisni atyre ose keni pozicione planeti në to, vëmë bast që nuk mund t’i mbani duart larg telefonit kur dëgjoni tingullin magjik të SMS-ve.

Binjakët

Ai dëshiron t’ju dërgojë një mesazh për çdo mendim që ka. Kjo shenjë sundohet nga Mërkuri, planeti i komunikimit, kështu që, padyshim, Binjakët janë të fiksuar pas mesazheve në telefonin e tyre. Nëse ata kanë një ide të zgjuar në mendje ose duan të bëjnë thashetheme për diçka që kanë mësuar, ata patjetër do t’ju dërgojnë një sërë mesazhesh dhe do t’ju pëlqejë të lexoni secilën prej tyre.

Gaforrja

Atij i pëlqen t’i mbajë të gjithë të informuar. Gaforret kujdesen kaq shumë për të mbajtur kontakte me të dashurit e tyre dhe ka mënyrë më të mirë për ta bërë këtë sesa të dërgoni mesazhe? Ata pëlqejnë të dëgjojnë gjithçka për mënyrën se si po ju shkon dita dhe do t’ju dërgojnë përgjigjet më të kujdesshme dhe të sakta. Pjesa më e mire? Ata nuk i dërgojnë mesazhe askujt dhe nëse jeni në njerëzit që kanë zgjedhur të dërgojnë një mesazh, ata e marrin shumë seriozisht bisedën tuaj.

Virgjëresha

Ai gjithmonë do të gjejë mundësinë për të shkruar një tekst të bukur. Më shumë i pëlqen të dërgojë mesazhe sesa të flasë personalisht. Në fund të fundit, ai mund të shpalosë gjenialitetin e tij letrar kur dërgon mesazhe. Plus, ai ka të ngjarë të jetë pak i turpshëm në telefon, kështu që dërgimi i mesazheve është me të vërtetë gjëja e tij e preferuar. Është e rrallë që ai të jetë shumë vonë për t’u përgjigjur, duke pasur parasysh se sa shumë e urren të jetë vonë dhe të shohë të gjitha tekstet e tij të grumbulluara.

Shigjetari

Ju dërgon meme gjatë gjithë ditës. Interneti është një vend gazmor dhe Shigjetari është një lajmëtar gazmor. Jo vetëm që i pëlqen të flasë dhe të mësojë gjithçka, por gjithashtu tërheq meme qesharake si një magnet. Por ai nuk mund të mbajë gjithçka për vete, kështu që, natyrisht, ai duhet t’i dërgojë ato te të gjithë njerëzit që ai di se do ta vlerësojnë sensin e tij qesharak dhe të zgjuar të humorit.