4 shenjat e Horoskopit që duhet të “tremben”, Hëna e plotë e dhjetorit do të ndikojë drejtpërdrejt mbi ju

Çdo 28 ditë, hëna e plotë bën hyrjen e saj madhështore në qiellin e natës, duke zbuluar tërësinë e bukurisë së saj qiellore. Ndërsa mbulon universin me dritën e tij të ndezur, eterike, ju mund të ndjeni “fjalë për fjalë” fuqinë e saj duke u përhapur në shpirtin tuaj. Dhe nëse jeni një nga shenjat e zodiakut më të prekur nga hëna e plotë, ka shumë mundësi që përvoja t’ju lërë me ndryshime!

Më 7 dhjetor, një hënë e plotë në Binjakët do të arrijë kulmin e saj në orën 23:07.

Shenjat më të prekura:

Binjakët

Kjo hënë e plotë ka të bëjë me ju, Binjakët. Ju jeni ylli i shfaqjes dhe të gjithë po akordohen për të dëgjuar atë që keni për të thënë! Për shkak se kjo hënë e plotë ndriçon shtëpinë tuaj të parë të vetvetes, do t’ju inkurajojë të shikoni thellë në reflektimin tuaj dhe të shikoni nga afër personin që po bëheni. Vetëm për shkak se keni bërë gabime në të kaluarën nuk do të thotë se jeni i njëjti person që ishit më parë.

Përgatituni që një moment kulmor në jetën tuaj të shpaloset, sepse një hënë e plotë është gjithmonë një moment ndryshimi dhe përfundimi. Ju mund të lironi zemërimin dhe pakënaqësitë që nuk e kishit kuptuar se i kishit mbajtur. Mos e ndëshkoni veten për zemërim. Zemërimi thjesht do të thotë që ju me të vërtetë kujdeseni! Zemërimi mund t’ju katapultojë drejt suksesit nëse dini si ta përdorni atë.

Virgjëresha

Çfarë dëshiron të arrish, Virgjëreshë? Për çfarë dëshironi të njiheni? Hëna e plotë tek Binjakët po sjell fuqi në shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës dhe reputacionit, duke ndriçuar pozitën tuaj shoqërore. Ju mund të rimendoni qëllimet tuaja profesionale dhe të kuptoni se diçka nuk po funksionon.

Kthimi i anijes kur ajo del nga porti nuk është kurrë e lehtë, por është më mirë sesa të vazhdosh në drejtimin e gabuar. Ju keni kaq shumë potencial për të bërë diçka të pabesueshme me karrierën tuaj, veçanërisht nëse filloni tani! Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë të hiqni dorë vetëm kur situata bëhet e vështirë. Rruga përpara është e mbushur me pengesa, sfida dhe zhgënjime të sinqerta, por nëse nuk je i gatshëm të përballosh stuhinë, si ndryshe do të jesh në gjendje të provosh se sa e meriton?

Shigjetari

Kthimi juaj diellor është duke u zhvilluar, gjë që po ju kujton të jeni të sigurt në veten tuaj dhe të besoni në aftësinë tuaj për t’u bërë një person më i mirë. Megjithatë, hëna e plotë po ju tërheq vëmendjen në marrëdhëniet tuaja një me një. Duke u zhvilluar në shtëpinë tuaj të shtatë të aleatëve, armiqve, bashkëshortëve më të mirë dhe partnerëve të biznesit, kjo ngjarje hënore po ju detyron të kuptoni se çfarë është dhe çfarë nuk funksionon kur bëhet fjalë për dinamikën e marrëdhënies suaj.

Nëse themeli i një marrëdhënieje është i dobët dhe jo i besueshëm, kjo hënë e plotë mund të jetë kashta që thyen kurrizin e devesë. Megjithatë, nëse ju dhe partneri juaj jeni të gatshëm të merrni përgjegjësi dhe të takoheni në mes, kjo hënë e plotë do t’ju bëjë të kuptoni se sa e fortë është lidhja juaj me të vërtetë, Shigjetar. Dhe mbani mend – çdo çift nuk pajtohet me njëri-tjetrin herë pas here, veçanërisht nëse kujdesen për njëri-tjetrin.

Peshqit

Ju keni punuar shumë për të fituar më shumë ndikim në karrierën tuaj dhe për ta shtyrë veten edhe më tej drejt suksesit. Megjithatë, fitimi i lojës nuk është gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj, veçanërisht nëse po shmangni problemet në jetën tuaj personale nën maskën e të qenit një punëtor.

Duke e sjellë fokusin tuaj në shtëpinë tuaj të katërt të familjes dhe prejardhjes, hëna e plotë në Dashi do që ju të kuptoni se nuk kishit kontroll mbi vendin nga vini ose me kë keni lidhje. Dhe megjithëse mund të ndiheni të bllokuar nga presioni në shtëpi, ju keni fuqinë të ndërtoni idenë tuaj për shtëpinë, pavarësisht se ku mund të jetë ajo. Nëse nuk jeni të kënaqur me adresën tuaj ose ju dhe prindërit tuaj nuk jeni mirë, kjo hënë e plotë do t’ju frymëzojë që të filloni të bëni diçka për të (në një mënyrë ose në tjetrën)./albeu.com.