3 shenjat që tregojnë se jeni në një martesë të vetmuar

Martesa konsiderohet shpesh si një mishërim i shenjtë i dashurisë reciproke mes partnerëve, por ndoshta ju nuk e dinit që ky akt mund të çojë edhe në vetmi të thellë mes tyre. Pavarësisht premtimit në altar për dashuri të përjetshme dhe mbështetje, realiteti mund të sjellë një tjetër anë të medaljes, duke i lënë partnerët të ndihen të vetmuar.

Vetmia brenda martesës shtrihet përtej mungesës së aktit fizik, por çon edhe në një shkëputje emocionale dhe intimitet të paplotësuar.

Por, cilët janë tre faktorët që ndikojnë në vetminë gjatë martesës?

1-Ka një shkëputje emocionale

Sipas një studimi të publikuar në Contemporary Family Therapy, çiftet që përfshihen në biseda të shpeshta dhe kuptimplota priren të përjetojnë kënaqësi më të madhe në marrëdhënie, të perceptojnë më shumë cilësi pozitive në marrëdhëniet e tyre dhe të ndihen më të afërt me njëri-tjetrin. Komunikimi nuk ka të bëjë vetëm me shkëmbimin e fjalëve, por edhe me të kuptuarit e vërtetë dhe lidhjen me partnerin/en në nivel emocional. Në rastet kur kjo lidhje mungon, atëherë ka shumë shanse që të ndiheni i/e vetmuar.

2-Ju po shmangni bashkëshortin/en tuaj

Nëse e shihni që keni sjellje me natyrë shmangëse në martesë, si kalimi i tepërt i kohës larg shtëpisë, ndjekja e pasioneve të veçanta ose gjetja e justifikimeve për të shmangur ndërveprimet me bashkëshortin/en, kjo mund të tregojë vetminë e brendshme brenda martesës. Merrni një moment për të reflektuar mbi veprimet dhe motivimet tuaja. A po kërkoni ngushëllim dhe përmbushje jashtë marrëdhënies apo jeni brenda saj? Përgjigjja e kësaj pyetjeje do të thotë shumë për ju.

3-homa juaj e gjumit ka zënë “pluhur”

Intimiteti është një aspekt thelbësor i kënaqësisë dhe lidhjes martesore. Kur ka rënie të dukshme ose mungesë të plotë të aktivitetit seksual brenda marrëdhënies, kjo mund të sinjalizojë shkëputje ose pakënaqësi emocionale. Intimiteti shtrihet përtej aktit fizik duke përfshirë edhe afërsinë emocionale mes partnerëve.