3 shenjat e Horoskopit që zgjedhin paratë në vend të dashurisë

Paraja është ajo që disa njerëz duan më shumë se dashurinë në periudha të caktuara të jetës së tyre. Këta njerëz iu përkasin këtyre shenjave të mëposhtme.

Dashi

Kanë ikur ditët e pritjes që princi juaj të shfaqet dhe t’ju shpëtojë nga të gjitha problemet tuaja financiare. Ndiheni shumë të vjetër për të besuar në dashuri. Sigurisht, është mirë të duash dhe të të duan, por dashuria kalon përmes stomakut dhe sigurisht që nuk të jep stabilitetin që dëshiron.

Nëse do të mund të merrnit disa para, patjetër që do të ndiheshit sikur keni shkuar në parajsë dhe se parajsa do të ishte shumë më e mirë se ajo që vjen me dashuri. Ju nuk përpiqeni të hyni në një marrëdhënie me dikë që nuk mund të përballojë veten dhe ju shmangni njerëzit që kanë nevojë që ju të paguani për ta.

Ju e keni kaluar fazën ku lejoni të tjerët të përfitojnë nga ju ose nga dashuria juaj. Ju dëshironi paratë tuaja sepse ata ju japin lirinë për të rënë në dashuri.

Luani

Nuk është domosdoshmërisht një tipar i juaji, por në këtë pikë të jetës, ju jeni të lidhur për para. Ju dëshironi shumë më shumë para sesa doni dashuri. Ju keni pasur dashuri por tani nuk jeni shumë mirë financiarisht dhe dashuria nuk po ju paguan faturat.

Ju mendoni se dashuria është humbje kohe, sepse dëshironi gjëra ekstravagante dhe netë të tëra, të cilat mund t’i merrni vetëm me ndihmën e parave. Dashuria nuk jep rezultat, të paktën jo tani.

Shigjetari

Dashuria është diçka nga e kaluara juaj. Epo, ju nuk jeni aty ku keni menduar se jeni në këtë pikë të jetës tuaj. Ndonëse do të donit të mbështeteshit në krahët e dikujt, mendoni se është më mirë të mos ngeleni pak çati mbi kokë për vitet e ardhshme, prandaj preferoni paratë mbi dashurinë.

Mos mendoni se duhet të ndiqni rregullat e të tjerëve. Nëse bota mendon se dashuria është e vetmja përgjigje, atëherë qoftë kështu, ata janë ata, ju jeni ju. Ju jeni realist dhe keni mësuar se nëse diçka ju bën vërtet të ndiheni mirë, janë paratë, jo dashuria.