3 shenjat e horoskopit që vendosin të martohen në kohë rekord

Disa çifte kanë një lidhje afatgjatë pa menduar ndonjëherë të martohen, ndërsa të tjerët do të takohen diku atje, do t’ia dalin pas 5 ditësh dhe do të martohen 35 ditë më vonë. Përsa i përket kategorisë së fundit, tre janë shenjat e horoskopit që lidhen shpejt dhe u pëlqen shumë ideja për të ngjitur sa më shpejt shkallët e kishës. Le të shohim se cilat janë këto sipas Carolyn Steber të Bustle.

Dashi

Dashi, si shenjë zjarri, njihet si i zjarrtë. Ky është një djalë që nuk i pëlqen të shtyjë për një kohë të gjatë asnjë vendim. Në vend të kësaj, atij i pëlqen të lëvizë shpejt dhe ta mbajë jetën emocionuese. Dhe nëse kjo do të thotë të bëjë një angazhim formal, ai nuk heziton ta bëjë këtë.

Dashi nuk do t’i lejojë miqtë ose familjen e tij ta bindë atë të ngadalësojë ose të mendojë “një vendim kaq të madh”. Ky dash thjesht do të ndihet si një humbje kohe e vlefshme. Nëse ai është i dashuruar me partnerin e tij, i vetmi hap logjik i radhës do të jetë përkushtimi dhe ruajtja e vrullit të marrëdhënies së tij.

Dashi është gjithashtu tepër i orientuar drejt qëllimeve, ndaj nëse do ta kishte në mendje martesën prej vitesh dhe do të takonte personin e duhur, nuk do të priste shumë për ta bërë realitet.

Gaforrja

Gaforrja është një shenjë tepër mbrojtëse dhe e dashur, kështu që ideja për të jetuar një jetë të rehatshme në një marrëdhënie afatgjatë me një partner mund t’i duket jashtëzakonisht tërheqëse.

Gaforrja e do gjithashtu përkushtimin dhe sigurinë: Ai gjithmonë e ka ëndërruar martesën. Pasi të gjejë partnerin e duhur, nuk do të dëshirojë asgjë më shumë se një martesë, fëmijë, një qen dhe gjithçka tjetër.

Të mos harrojmë se Gaforrja është edhe një shenjë xhelozie, diçka që mund të jetë një tjetër karakteristikë që mund ta ketë çuar në lidhje të dështuara. Ndërsa martesa nuk mund të garantojë sigurinë e tij, xhelozia e tij mund të bëjë një angazhim serioz, mund të duket si një ide e mirë.

Luani

Luanit i pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes. Duke qenë se asgjë nuk ju vë në qendër të vëmendjes aq sa një martesë, ka shumë mundësi që të mos mendoni shumë për të përpara se të vendosni të fejoheni.

Luani mund ta ketë të lehtë të përfshihet në detajet e “ditës së tij të madhe”. Nga ajo që do të veshë, kë do të ftojë dhe cilin dj do të marrë, kjo shenjë zodiakut do të dëshirojë të nisë sa më shpejt fazën e planifikimit të dasmës së tij.

Kjo nuk do të thotë, natyrisht, se ai do të harrojë partnerin e tij në këtë proces. Luani është gjithashtu pasionant, besnik dhe mbrojtës. Ndaj, ndërkohë që mund të jetë duke nisur një udhëtim me entuziazëm për planifikimin e dasmës, ai nuk po harron dimensionin romantik të ceremonisë.