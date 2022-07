3 hapa për të hequr qafe panikun dhe ankthin

Kur të vijnë kohë të vështira, bëjeni këtë menjëherë!

Në moshën 37-vjeçare, psikiatri austriak Victor Frankl u internua në një kamp përqendrimi, ku humbi të gjithë familjen.

Ai hulumtoi se si njerëzit në situata të tilla të vështira jetësore mund të ruajnë besimin, optimizmin dhe të përballojnë panikun dhe dëshpërimin, të lehtësojnë stresin.

Ai themeloi logoterapinë, e cila konsiderohet si shkolla e tretë vjeneze e psikoterapisë, dhe kjo do të thotë se një person mund të gjejë qëllimin dhe kuptimin në ç`11do moment të jetës së tij, transmeton Telegrafi.

Këta janë tre hapa të këtij psikiatri të famshëm që duhet t’i aplikoni në situata krize kundër nervozizmit dhe panikut:

Hapi 1. Pranojeni situatën

Victor Frankl besonte se ka dy gjëra që i pengojnë një jete të lumtur në momentin e tanishëm dhe përparimin – këto janë përvoja të dhimbshme për të kaluarën dhe frikë për të ardhmen. Nëse jeni duke menduar vazhdimisht për të kaluarën, gabimet, lëshimet, zhgënjimet, ajo që ju shqetësonte dikur ju bën të përjetoni momente të pakëndshme. E gjithë kjo merr shumë energji.

Shumë njerëz bëjnë këtë gabim që i pengon ata të përballen me stresin. Ata mendojnë se si mund të kishin shmangur problemet në të kaluarën për të parandaluar situatën e trishtuar në të tashmen. Është mirë të analizoni gabimet tuaja, por mos u fokusoni në to. Për të shmangur përvojat e pakëndshme emocionale, duhet të pranoni situatën dhe të kuptoni se ajo tashmë ka ndodhur. Kur një person pranon rrethanat, në tru fillojnë procese të reja që do të mundësojnë gjetjen e mënyrave për zgjidhjen e problemit.

Hapi 2. Mos mendoni për të ardhmen e pasigurt

Ankthi inkurajon një person të përkeqësojë dhe vështirësojë edhe më shumë situatën. Ne vazhdimisht mendojmë për rezultatin më të keq, kemi frikë se gabimet do të përsëriten, se do të përjetojmë humbje dhe kjo vetëm na fut në një gjendje më të madhe ankthi. Ashtu siç nuk duhet të kthehesh në të kaluarën, ashtu nuk është mirë të jetosh në të ardhmen. Mendimet e frikshme për atë që mund të ndodhë ju pengojnë të rriteni dhe të përparoni.

Mbajtja e një ditari, fokusimi në detyrat e përditshme, ushtrimet e frymëmarrjes mund t’ju ndihmojnë këtu – gjithçka që ju ndihmon të jeni të pranishëm tani dhe këtu.

Hapi 3: Problemet tuaja nuk janë unike

Dikujt i pëlqen të mendojë se problemet e dikujt janë unike. Tani për tani, ndoshta mijëra njerëz po përjetojnë një përmbysje të ngjashme emocionale. Kështu që mos ngurroni të ndani përvojat tuaja. Mos e refuzoni një ofertë ndihme. Ji mirënjohës ndaj atyre që ju ndihmojnë në momente të vështira. Mundohuni të komunikoni me të afërmit, miqtë e vjetër, edhe nëse jetoni larg. Kërkoni njohje të reja. Komunikimi ndihmon për të hequr qafe tensionin, për të shpëtuar nga mendimet e bezdisshme dhe për të gjetur paqen.

Victor Frankl besonte se kur një person kapërcen stresin, ai mund të jetojë me potencialin dhe gëzimin e tij të plotë.