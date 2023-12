2024 është viti i tyre! 4 shenjat e Horoskopit që do të “notojnë” në para

Jeni një nga këto katër shenja të zodiakut me fat që do të fitojë më shumë para në vitin 2024? Idealisht, të gjithë duan të kenë të ardhura më të mira financiarisht. Megjithatë, do të ketë vetëm 4 shenja të zodiakut, yjet e të cilave do të rreshtohen në favor të prosperitetit kozmik.

Virgjëresha:

Urime, Virgjëresha – ju keni fituar llotarinë astrologjike këtë vit. Gjatë gjithë vitit 2024, Nyja Jugore në Peshore do të çlirojë bllokime në shtëpinë tuaj të dytë të burimeve personale, sistemit të vlerave dhe pasurisë konkrete. Kjo do të thotë që Nyja e Veriut në Dashi do t’ju ndihmojë të bëheni të vetë-mjaftueshëm duke u fokusuar në shtëpinë tuaj të tetë të investimeve, edukimit financiar dhe transformimit. Kjo mund t’ju ndihmojë të mësoni veten për njohuritë financiare, të krijoni të ardhura pasive dhe të punoni në ruajtjen e burimeve afatgjata për stabilitet financiar.

Kur të fillojë viti 2024, ju do të jeni tashmë në mes të një periudhe të fokusuar financiarisht që filloi gjatë eklipsit diellor në Peshorja më 14 tetor 2023. Kjo ju vendos në një rrugë drejt realizimit të sistemit tuaj të vërtetë të vlerave dhe distancimit nga vartësia financiare. Ky cikël do të përfundojë më 25 mars, kur do të ndodhë eklipsi hënor në Peshore. Ky eklips hënor mund t’ju sjellë në përfundimin e një qëllimi financiar domethënës dhe t’ju ndihmojë të realizoni potencialin tuaj.

Cikli i ardhshëm gjashtëmujor që do të inkurajojë rritjen financiare fillon gjatë eklipsit diellor në Dashi më 8 Prill. Eklipsi ndodh në shtëpinë tuaj të tetë, gjë që do t’ju ndihmojë të lehtësoni borxhin, të investoni në të ardhmen tuaj dhe të krijoni më shumë flukse të ardhurash. Kushtojini vëmendje asaj që shfaqet kur ky cikël përfundon gjatë hënës së plotë në Dashi më 17 tetor.

Një tjetër cikël i fokusuar financiarisht do të fillojë gjatë eklipsit diellor në Peshorja më 2 tetor. Kjo do t’ju ndihmojë të ndërtoni më shumë pasuri gjatë pjesës së mbetur të vitit 2024. Shumë ju nuk i arrini këto synime financiare deri në vitin 2025, por mund të filloni të shihni frytet e punë me mbylljen e vitit.

Akrepi

Ti ke kaq shumë opsione për të marrë parasysh këtë vit, Akrep. Vitet e fundit ju kanë sfiduar të përqafoni humbjen e kontrollit dhe pushtetit. Fatmirësisht, viti 2024 ju ofron një shans për të rindërtuar, duke filluar me financat tuaja. Nga 1 janari deri më 25 maj, duhet të përqendroheni në arritjen e bazës në karrierën tuaj, ndërsa Jupiteri në Demi nuk është më retrogradues në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit. Mundësitë e shumëpritura madje mund të shfaqen nëse po shfaqni marrëveshje dhe kontrata të reja profesionale.

Angazhimet që do të bëni do të bëhen edhe më të frytshme kur Jupiteri të hyjë në Binjakët më 25 maj. Kjo është kur Jupiteri hyn në shtëpinë tuaj të tetë të investimeve, duke ju inkurajuar të thelloni angazhimet tuaja financiare. Nga njëra anë, Jupiteri që lëviz nëpër shtëpinë tuaj të tetë mund të aludojë për borxhin e tepërt ose mungesën e kufijve që mund të shkojnë përtej mundësive tuaja. Nga ana tjetër, Jupiteri në shtëpinë e tetë mund të aludojë për rritje të thellë financiare nëse investimet tuaja janë të sigurta, të ndershme dhe të hapura për transformim. Edhe një kumar mund të çojë në rezultate të pabesueshme. Për të maksimizuar suksesin tuaj, duhet të punoni me energjinë e Binjakëve dhe të forconi aftësitë tuaja në komunikim, përshtatshmëri dhe shumë detyra.

Stacionet e Jupiterit janë retrograde te Binjakët më 9 tetor, duke ju dhënë një shans për t’u rigrupuar. Jupiteri retrograd do të jetë shansi juaj për të reformuar strategjitë tuaja financiare, për të ulur kostot dhe për të shmangur borxhin duke ndjekur këshillat e këshilltarëve financiarë të besuar. Jupiteri retrograd do të jetë një bekim i maskuar, duke ju dhënë kohë të përshtateni sipas nevojës. Deri në kohën kur stacionet e Jupiterit drejtohen më 4 shkurt 2025, ju mund të zgjeroni përsëri rrjedhat e ndryshme të të ardhurave.

Bricjapi

Nëse dikush meriton një rritje, padyshim që jeni ju. 2024 mund të jetë viti juaj financiar më i mirë, falë dy tranziteve të ardhshme – Plutoni në Ujor dhe Jupiteri në Binjakët. Ndërsa këto tranzite do t’ju detyrojnë të vazhdoni me ritmin, ato do të rrisin pasurinë tuaj nëse jeni gati për sfidën.

Plutoni lë pas Bricjapin dhe rihyn në Ujorin – shtëpinë tuaj të dytë të financave personale – më 20 janar. Kjo mund të duket si déjà vu, pasi Plutoni po lëvizte nëpër shtëpinë tuaj të dytë nga 23 mars 2023 deri më 1 maj 2023. Ndërsa ju reflektoni mbi atë që ndodhi gjatë kësaj periudhe, mund të vini re një jehonë të të njëjtës dëshirë për transformim financiar që keni përjetuar më parë. Kjo mund të jetë koha e përkryer për të marrë parasysh rrjedhat e pazakonta të të ardhurave që mund të jenë jashtë zonës suaj të rehatisë, por heqja dorë nga nevoja juaj për kontroll do të jetë çelësi i suksesit tuaj.

Nëse fillimisht keni probleme për t’u përshtatur me këto ndryshime, do të keni mjaft kohë për të orientuar dhe ridrejtuar përpjekjet tuaja kur stacionet e Plutonit të kthehen në retrogradë nga 2 maji në 1 shtator. Si gjithmonë, retrogradet mund të jenë një kohë e shkëlqyer për të reflektuar, prandaj përdorni Plutonin retrograde si një shans për të rishqyrtuar atë që funksionon dhe nuk funksionon për qëllimet tuaja financiare.

Kur Jupiteri të hyjë te Binjakët më 25 maj, do të sjellë akoma më shumë mundësi për të diversifikuar punën dhe të ardhurat tuaja. Me Jupiterin që kalon në shtëpinë tuaj të gjashtë të punës dhe rutinës, emri i lojës suaj do të jetë kryerja e shumë detyrave. Për fat të mirë, nuk jeni i huaj për punën e vështirë, shkruan Albeu.com. Ju mund ta përdorni këtë transport për të marrë një ngutje anësore ose për të balancuar njëkohësisht dy punë. Megjithatë, mbani në mend se nga një gjë e mirë mund të bëhet një gjë e keqe. Kujdesuni të mos kafshoni më shumë se sa mund të përtypni. Fatmirësisht, gjithmonë mund të bëni një hap prapa për të rregulluar jetën tuaj të punës kur stacionet e Jupiterit janë retrograde te Binjakët nga 9 tetori deri më 4 shkurt 2025.

Peshqit

Merr çantën, Peshqit. Në vitin 2024, Nyja e Veriut në Dashi do të kalojë tranzit në shtëpinë tuaj të dytë të pasurisë materiale dhe financave personale, duke sjellë mundësi të lidhura me paratë që janë më të përafruara me vlerat tuaja. Sidoqoftë, kjo do t’ju sfidojë që të mos mbështeteni në burime të tjera për stabilitet financiar, duke pasur parasysh se Nyja Jugore në Peshore do t’ju detyrojë të hiqni dorë nga zakonet e këqija që lidhen me shtëpinë tuaj të tetë të borxheve, aseteve dhe burimeve të përbashkëta.

Fatmirësisht, eklipset e ardhshme në vitin 2024 do t’ju ndihmojnë të përafroni intuitivisht me qëllimet tuaja financiare. Një nga këto cikle filloi në të vërtetë gjatë eklipsit diellor në Peshorja më 14 tetor 2023, duke ju vendosur në një rrugë drejt përmirësimit financiar. Dhe me fillimin e vitit 2024, ju mund të vazhdoni të ndiheni më të prirur për të përforcuar bollëkun tuaj duke rifinancuar, duke lehtësuar borxhin tuaj dhe duke investuar paratë tuaja më me mençuri. Puna juaj e palodhur do të jetë edhe më e dukshme në kohën kur eklipsi hënor në Peshore të ndodhë më 25 mars.

Një tjetër cikël gjashtëmujor do të fillojë kur eklipsi diellor në Dashi më 8 Prill të ndriçojë shtëpinë tuaj të dytë me të ardhura të disponueshme. Mundësi të mëdha për të fituar më shumë para në përputhje me vlerat, ëndrrat dhe talentet tuaja do të jenë të mundshme gjatë këtij cikli. Ju madje mund të jeni në një pozicion financiar krejtësisht të ndryshëm deri në hënën e plotë në Dashi më 17 tetor. Plus, mund të keni diçka të pabesueshme për të treguar për të, si një përmirësim i madh ose ndryshim i stilit të jetesës që ju ndihmon të ndiheni më të sigurt me përmirësimin tuaj gjendjen financiare.

Prosperiteti juaj kozmik nuk mbaron këtu. Eklipsi i fundit diellor i vitit 2024 ndodh në Peshorja më 2 tetor, duke forcuar sërish shtëpinë tuaj të dytë të fokusuar financiarisht. Ky cikël gjashtëmujor do të vazhdojë në vitin 2025, kështu që ju mund ta përfundoni 2024-n me një notë të lartë. Ju madje mund të ndiheni sikur ky cikël financiar është i destinuar t’ju vendosë në një grup tjetër tatimor, veçanërisht nëse rezultati juaj i kreditit përmirësohet në mënyrë drastike dhe nëse bëni një përpjekje të konsiderueshme për të kapitalizuar në ndërtimin e stabilitetit financiar afatgjatë.

