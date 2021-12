13-19 dhjetor, java që ju jep fund problemeve: Parashikimi për çdo shenjë

Horoskopi javor sipas Jorgo Pullës

DASHI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, java fillon shumë dinamike pasi Marsi ndryshon shenjën e zodiakut dhe kalon në një shenjë miqësore për ju Shigjetar. Nga pozicioni i tij i ri do t’ju ndihmojë të ulni shpenzimet të cilat duket se janë shtuar së fundmi. Gjithashtu do t’ju shtyjë t’i shihni disa gjëra me më shumë optimizëm dhe të merrni masa për to, pasi mund të jeni ndjerë të “imobilizuar” deri tani dhe nuk mund të bëni asgjë. Në fund të javës, Hëna e Plotë do të zhvillohet në boshtin e Binjakëve – Shigjetarit, e cila do t’ju ​​vërë në procesin e vlerësimit – me rastin e disa situatave – personave që janë në mjedisin tuaj më të gjerë e më të afërt.

Dashuria

Një javë sa më të mbarë ju urojmë.Takimi Aferdites /Pluton u zhvillua pikërisht javën e kaluar, por është ende në fuqi, çka tregon se mund të ketë disa çështje që do të “ndizni fitilin” në një lidhje romantike. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të fokusoheni tek elementët e mirë të saj dhe mos kërkoni arsye për të nisur një “luftë” me partnerin. Nëse në fillim të kësaj jave jeni të lirë, flirti do të ketë një vend të nderuar në jetën tuaj të përditshme dhe ka shumë gjasa t’ju afrojë me një person që ndodhet në mjedisin tuaj më të gjerë.

Puna dhe Ekonomia

Hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit më 13/12 përkon me hyrjen e Marsit në shenjën e Shigjetarit në të njëjtën ditë, gjë që tregon se do të ndryshoni tërësisht mënyrën se si shikoni dhe lëvizni në fushën profesionale. Me pozicionin e ri të Mërkurit do të hapen disa diskutime profesionale që në periudhën e mëparshme dukeshin të mbyllura dhe kishin paraqitur disa pengesa. Nga fundi i javës mund të prisni me padurim rezultatin e disa çështjeve të biznesit, por duhet të jeni të duruar.

DEMI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, java hap dritaren e saj me hyrjen e Marsit në shenjën e Shigjetarit dhe Mërkurit në shenjën e Bricjapit, diçka që do të krijojë një humor ndryshe tek ju. Hyrja e Marsit në shenjën e tij të re tregon se fillon një periudhë gjatë së cilës do t’ju duhet të “mbaheni” pasi shpenzimet mund të rriten. Nga ana tjetër, hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit ju përshtatet energjikisht dhe do t’ju krijojë kushte të përshtatshme për të rifituar kontaktet me disa njerëz që aktualisht janë shumë larg jush qoftë fjalë për fjalë, qoftë në mënyrë figurative. Hëna e Plotë që do të ndodhë më 19/12 në aksin Binjakë – Shigjetar mund të krijojë një situatë stresuese në mënyrë që t’ju ​​shtyjë të merreni me disa çështje të së shkuarës për t’u mbyllur përgjithmonë.

Dashuria

Afërdita/Plutoni në shenjën e Bricjapit vazhdon të “trazojë ujërat” në aferat romantike, pasi krijon emocione të forta të cilat në disa raste mund t’ju ​​çojnë drejt lëvizjeve impulsive dhe fjalëve të forta. Nëse jeni në një lidhje me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Bricjapit, komunikimi do jetë më i lehtë këto ditë, ndaj shfrytëzojeni për të zgjidhur disa çështje dhe disa keqkuptime që mund të jenë krijuar. Nëse jeni të lirë në fund të javës ka shumë mundësi që një person nga e kaluara të bëjë një paraqitje.

Puna dhe Ekonomia

Me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Bricjapit do të jetë më e lehtë të gjeni një pikë kontakti me personat që do të takoni për çështjet e punës dhe kjo është diçka që do t’ju ndihmojë si humorin ashtu edhe çështjet e punës. Kushtojini vëmendje çdo gjëje që lidhet me sektorin financiar, pasi hyrja e Marsit në shenjën e Shigjetarit fillon një periudhë e cila mund të sjellë disa shpenzime që nuk i prisni.

BINJAKËT

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, këtë javë që mund të ndjeni se njerëzit me të cilët do të shoqëroheni janë në tension, diçka që do të bëhet e dukshme në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Hyrja e Marsit në shenjën e Shigjetarit më 13/12 do të jetë “përgjegjëse” për këtë fenomen dhe mund të sjellë disa përçarje qoftë në një marrëdhënie personale, qoftë në një bashkëpunim. Në të njëjtën ditë, Merkuri ndryshon shenjën e zodiakut dhe kalon te Bricjapi dhe nga pozicioni i tij i ri tregon se disa çështje të së shkuarës do të dalin sërish në pah. Ditën e fundit të javës në boshtin tuaj (Binjakët – Shigjetar) do të zhvillohet Hëna e Plotë, e cila do ju krijojë një humor mjaft komunikues dhe do ju ndihmojë të kufizoni veten në marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet.

Dashuria

Meqenëse Marsi është në shenjën e Shigjetarit që prej datës 13/12, duket se kjo javë mund të sjellë disa tensione në fushën e marrëdhënieve ndërpersonale. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të mos e lini veten të zhyteni në polemika përpara se të vlerësoni çështjen për të cilën do të krijohen, pasi do të ketë një tendencë për zënka me partnerin pa ndonjë arsye të vërtetë. Nëse jeni të lirë me Hënën e Plotë që do të ndodhë në fund të javës, duket se do të krijohen rrethana që do t’ju afrojnë me një person që ndodhet në mjedisin tuaj më të gjerë dhe ka mundësi që një romancë e re romantike.do te filloje.

Puna dhe Ekonomia

GAFORRJA

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, këtë javë përpiquni t’i jepni prioritet çështjeve të punës suaj të përditshme pasi me hyrjen e Marsit tek Shigjetari më 13/12 duket se këto do të kenë një pamje dinamike. Kërkesat për ambientin tuaj të punës do të fillojnë të rriten, por nëse disiplinoni planin që keni në mendje, asgjë nuk do t’ju stresojë. Në të njëjtën ditë, Merkuri do të kalojë në shenjën e Bricjapit dhe nga pozicioni i ri do të ndihmojë komunikimin në marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet. Në fund të javës (19/12) në aksin Binjakë – Shigjetar do të zhvillohet Hëna e Plotë, e cila mund të nxjerrë në pah disa çështje që po evoluonin në prapaskenë në të kaluarën dhe me shumë gjasa kishin të bënin me punën.

Dashuria

Lidhja e Aferdites me Plutonin është ende në fuqi, kështu që duket se kjo javë mund të ketë disa tensione ose mund të mos ju japë një mënyrë për të menaxhuar emocionet, gabimet dhe pasionet e forta. Nëse jeni në një lidhje, mbani mend se ju takon të mbani ekuilibrin mes jush dhe partnerit tuaj, por edhe të mos lejoni që një mosmarrëveshje të kthehet në një konfrontim intensiv. Nëse jeni të lirë, ka mundësi të ndjeni se një person në mjedisin tuaj të punës po flirton me ju dhe po përpiqet të gjejë një mënyrë për t’ju afruar.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë mund të ketë çështje që po evoluojnë në prapaskenë dhe ka shumë të ngjarë të dalin në pah në fund të javës me Hënën e Plotë në boshtin Binjakët-Shigjetar. Për këtë arsye do t’ju duhet të jeni të kujdesshëm dhe të shmangni ndarjen me të gjithë pa përjashtim planet tuaja të ardhshme të biznesit, qëllimet tuaja dhe mendimin tuaj për disa njerëz në mjedisin tuaj profesional. Prania e Mërkurit në shenjën e Bricjapit nga data 13/12 do ta ndihmojë shumë komunikimin dhe bashkëpunimin.

LUANI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, java fillon me hyrjen e Marsit në shenjën e Shigjetarit dhe kjo lëvizje e re planetare do të kontribuojë në energjinë dhe optimizmin tuaj. Nga pozicioni i tij i ri, Marsi është miqësor me ju dhe përveç faktit që do t’ju rrisë humorin krijues, duket se do të krijojë lëvizshmëri në njohje dhe flirte të reja. Në fund të javës me Hënën e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Binjakë – Shigjetar mund të ndjeni nevojën për të marrë disa vendime që do të kenë të bëjnë me një çështje personale, veçanërisht nëse ka çështje pezull në fushën romantike. Jupiteri nga shenja e Ujorit formon aspekte pozitive me “dritat” e Hënës së Plotë, diçka që do të sjellë favore në fushën e marrëdhënieve ndërpersonale.

Dashuria

Lëvizja e Marsit në shenjën e Shigjetarit do t’ju ndihmojë vërtet humorin dhe mund t’ju vendosë në procesin e kërkimit të njohjes me njerëz të rinj, të komunikimit për t’u afruar me një person që keni takuar – por deri më tani nuk ka pasur kushtet e duhura për afrime romantike – por edhe për të flirtuar! Një kusht i domosdoshëm për sa më sipër, siç tregon Hëna e Plotë e datës 19/12, është që të mos keni lënë asnjë çështje pezull në fushën romantike, përndryshe çështjet romantike do të marrin një vështirësi shtesë.

Puna dhe Ekonomia

Hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit më 13/12 tregon se fillon një javë shumë komunikuese, e cila do t’ju ndihmojë në thelb me zgjidhjen e çështjeve të punës. Ekziston ende rreziku që të vini në kontakt me njerëz që do të shkojnë kundër diçkaje që dëshironi të bëni ose në një farë mënyre do të pengojnë planet dhe aspiratat tuaja. Mos e humbni energjinë tuaj në emocione negative, pasi nëse fokusoheni në qëllimet tuaja profesionale, do të fitoni në planin afatgjatë.

VIRGJËRESHA

Një javë sa më të mbarë ju urojmë.Java e Virgjëreshës nis me hyrjen e Marsit në shenjën e Shigjetarit, gjë që tregon se fillon një periudhë që mund të sjellë lëvizshmëri që do të vijë nga çështjet që lidhen me shtëpinë, punën dhe përgjegjësitë familjare. Duket se do të hyni në një periudhë gjatë së cilës disa punë që lidhen qoftë me shtëpinë apo me të afërmit tuaj do të kenë një pamje të jashtëzakonshme. Në të njëjtën ditë, hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit ju ndihmon të rregulloni në nivel komunikimi gjërat që dëshironi të arrini dhe nuk duhet të harroni se Mërkuri nga shenja e tij e re është më i favorshëm për ju. Në fund të javës, Hëna e Plotë do të zhvillohet në aksin Binjak – Shigjetar, e cila mund të nxjerrë në pah një çështje profesionale.

Dashuria

Nga kjo javë do të nisë një periudhë gjatë së cilës një njohje apo një lidhje do të fillojë t’ju angazhojne më intensivisht. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit do të ndihmojë komunikimin në jetën tuaj personale, ndaj nëse jeni në një lidhje investoni në dialog dhe diskutim, për të zgjidhur çdo problem mes jush dhe partnerit. Mos lejoni që në një marrëdhënie të shfaqen luhatjet e humorit që mund t’ju shkaktojnë disa probleme profesionale. Nëse jeni të lirë këtë javë, mund të kthehen disa kujtime të së shkuarës që mund të rikthejnë në të tashmen një marrëdhënie që kishte marrë fund.

Puna dhe Ekonomia

Hyrja e Marsit në shenjën e Shigjetarit në fillim të javës sjell emocione të forta, lëvizshmëri por edhe nervozizëm i cili do të bëjë shpesh paraqitjen e tij edhe në çështjet që lidhen me punën. Përpiquni të ruani gjakftohtësinë dhe t’u qaseni njerëzve “të vështirë” dhe situatave kërkuese profesionale me diplomaci. Nga fundi i javës mund të ketë disa çështje pune që do t’ju bëjnë të ndryshoni prioritetet tuaja.

PESHORJA

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, hyrja e Marsit në shenjën e Shigjetarit më 13/12 ju ndryshon prioritetet dhe duket se pas një kohe të gjatë çështjet financiare nuk do të jenë në qendër të interesit tuaj. Tashmë interesin do t’ju ​​“vjedhin” kontaktet me miqtë, të afërmit dhe të njohurit, disa takime që planifikoni për periudhën e ardhshme, me shumë mundësi dhe ndonjë ekskursion që ekziston si plan në fund të mendjes. Nga pozicioni i tij i ri, Marsi rrit energjinë tuaj dhe do t’ju bëjë të rrisni shpejtësinë – fjalë për fjalë dhe figurativisht – dhe duhet të jeni shumë të kujdesshëm me lëvizjet tuaja. Më datë 19/12 do të plotësohet Hëna e Plotë në boshtin Binjakë – Shigjetar, e cila do të krijojë një humor mjaft komunikues që do t’ju ​​afrojë edhe më shumë me persona të veçantë.

Dashuria

Këto ditë mund të bëni shumë plane për ju dhe partnerin tuaj pasi prania e Marsit në shenjën e Shigjetarit tregon se do ta motivoni të mos rrijë në shtëpi dhe të bëjë gjëra për të ndryshuar performancat. Ka mundësi që partneri juaj të mos ketë të njëjtat plane si ju, por në këtë rast duhet të tregoni mirëkuptim dhe të shmangni egoizmin. Nëse jeni të lirë në fund të javës duket se do të ketë lajme të këndshme në lidhje me një lidhje romantike ose ndoshta do të ketë një njohje e cila mund të krijojë një romancë të re të zjarrtë.

Puna dhe Ekonomia

Çështjet e punës do të kthehen pak pas këto ditë pasi duket se po mendoni për takime dhe diskutime me miqtë, si dhe për disa plane që mund të keni për fundjavën. Me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Bricjapit në datën 13/12, mund të mos jetë aq e lehtë për të eksternalizuar disa mendime apo ide që lidhen me punën, por me siguri pranë jush do të jenë njerëz që do ju kuptojnë pa pasur nevojë të flisni.

AKREPI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, nga kjo javë me ndryshimin e Marsit (më 13/12 kalon në shenjën e Shigjetarit) do të ndryshojë edhe energjia juaj dhe duket se tensionet, acarimi dhe klima e tensionuar që mund të ketë ekzistuar në marrëdhëniet personale apo bashkëpunimet. ne te shkuaren. Tani do t’ju duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje fondit tuaj, pasi nga pozicioni i tij i ri Marsi mund të ndihmojë në rritjen e shpenzimeve ose të shkaktojë disa detyrime të jashtëzakonshme financiare. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në aksin Binjakë – Shigjetar më 19/12 përforcon skenarin e mësipërm dhe ju nxit të fokusoheni në menaxhimin e duhur të burimeve tuaja, duke nisur zgjidhjen e çështjeve financiare që janë pezull nga e kaluara.

Dashuria

Afërdita/Plutoni është ende në fuqi, gjë që tregon se kjo javë do të krijojë tension edhe në emocionet tuaja dhe do të ndikojë në mendimet dhe vendimet tuaja. Nëse jeni në një lidhje kushtojini vëmendje sektorit financiar pasi mund të krijojë një fushë polemikash për ju dhe partnerin tuaj. Nëse jeni të lirë me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Bricjapit në fillim të javës, do ta keni më të lehtë të afroheni me një person që ju intereson dhe duket se një rol do të luajnë edhe personat e ambientit tuaj të përbashkët. në këtë.

Puna dhe Ekonomia

SHIGJETARI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, java fillon me një forum për ju pasi më 13/12 Marsi do të kalojë në shenjën tuaj të horoskopit dhe do të inaugurojë një periudhë me një ajër ndryshe! Pozicioni i ri i Marsit tregon se po dilni nga introversioni dhe shqetësimet e fshehura të periudhës së mëparshme dhe po merrni masa për gjithçka që dëshironi të bëni. Mesazhi i Marsit për ju është “nuk ka nuk mundem por nuk dua” duke ngjyrosur energjinë që do të ekzistojë në të ardhmen e afërt. Ajo që duhet të keni parasysh janë disa çështje që mund të krijojnë tensione dhe polemika në fushën e marrëdhënieve ndërpersonale. Java mbyllet me Hënën e Plotë që do të ndodhë në boshtin tuaj (Binjakët – Shigjetari) e cila mund të duket stresuese, vetëm nëse keni lënë pezull në një marrëdhënie personale ose profesionale.

Dashuria

Prania e Marsit në shenjën tuaj të horoskopit rrit energjinë tuaj, diçka që do të ndikojë edhe në marrëdhënien tuaj personale, pasi duket se do të përpiqeni ta motivoni partnerin për të bërë gjëra dhe për të dalë nga rutina e përditshmërisë. Ndonjëherë mund të ketë ndryshime humori, të cilat mund të ndikojnë në një marrëdhënie. Nëse jeni të lirë, Hëna e Plotë që do të ndodhë në boshtin tuaj në fund të javës ju nxit të mbyllni çdo çështje të pazgjidhur që ekziston në çështjet romantike dhe të merrni vendime.

Puna dhe Ekonomia

Marrëdhënia juaj me partnerin duket se do ju pushtojë shumë gjatë këtyre ditëve pasi hëna e plotë mund të nxjerrë në pah disa çështje dhe disa “njolla të zeza”. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit më 13/12 do të forcojë argumentin tuaj ndaj çdo çështjeje, diçka që do të jetë në favorin tuaj. Nëse ka çështje që shqetësojnë sektorin financiar, jepini përparësi zgjidhjes së tyre.

BRICJAPI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, hyrja e Marsit në shenjën e Shigjetarit më 13/12 do t’ju krijojë nevojën e brendshme për të bërë disa sqarime, të cilat mund të lidhen me diçka nga përditshmëria e deri tek disa emocione që i mbani brenda vetes për një kohë të gjatë. Në të njëjtën ditë, hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj të zodiakut do të krijojë ekstroversion, diçka që do të ndihmojë në thelb komunikimin tuaj me të tjerët. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin e Binjakëve – Shigjetarit më 19/12 dhe kundërshtimi i lehtësuar që Jupiteri nga Ujori do të krijojë me të tregon se tani është një kohë shumë e mirë nëse doni të rregulloni çështje që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, punën. si dhe disa çështje financiare.

Dashuria

Takimi i Venusit me Plutonin në shenjën tuaj të zodiakut është ende në fuqi, çka tregon se edhe këtë javë do të ketë emocione të forta që do të krijojnë tension në fushën e marrëdhënieve ndërpersonale. Nëse jeni në një lidhje përpiquni të mos e lini veten të josheni nga mizoria emocionale e këtij aspekti, diçka që mund t’ju largojë nga partneri. Nëse jeni të lirë të mbani mend se për të pasur ekuilibër në një njohje që ju intereson, duhet të mbani veten larg mendimeve dhe skenarëve negativë që mund të paragjykojnë këtë njohje.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë nuk do jeni aspak kompromentues me çështjet e biznesit por edhe me personat që janë në ambientin tuaj profesional dhe nuk lëvizin në të njëjtën gjatësi vale si ju. Shenja e Venusit/Plutonit në shenjën tuaj të zodiakut ndikon veçanërisht tek ju që keni lindur në dhjetëditëshin e tretë të shenjës suaj të zodiakut dhe krijon një qëndrim të palëkundur ndaj çdo gjëje që nuk është në përputhje me mendimet tuaja. Prezenca e Mërkurit në shenjën tuaj të horoskopit nga e hëna ju nxit të ndiqni rrugën diplomatike, për të zgjidhur disa çështje që lidhen me punën.

UJORI

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, java fillon me lëvizjen e Marsit në shenjën e Shigjetarit më 13/12 e cila do t’ju ndihmojë të merrni frymë nga periudha e mëparshme e cila ishte shumë kërkuese, veçanërisht në planin profesional. Me pozicionin e ri të Marsit, duket se do të kërkoni më shumë kohë me miqtë tuaj dhe do të kaloni më shumë kohë në aktivitete kolektive. Në të njëjtën ditë, Merkuri do të kalojë në shenjën e Bricjapit dhe nga pozicioni i tij i ri mund të rrisë dyshimin, diçka që do t’ju bëjë të filloni të kontrolloni me kujdes atë që thoni dhe kujt i thoni. Duket se në sfond do të ketë lëvizshmëri dhe kjo vëmendje shtesë do të jetë për mirë. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në aksin Binjakë – Shigjetar më 19/12 sjell në plan të parë një rast romantik por edhe favor në këtë fushë.

Dashuria

Disa mundësi duket se do të shfaqen në një lidhje romantike, e cila mund t’ju habisë edhe ju! Hyrja e Marsit në shenjën e Shigjetarit përuron një periudhë të re që do të ketë flirtim dhe disa takime me persona që do të vijnë tek ju përmes ambientit tuaj miqësor. Nëse jeni në një lidhje tani fillon një periudhë shumë e mirë për aktivitete të ndryshme me partnerin, por edhe për kontaktet me miqtë tuaj të dashur. Nëse jeni të lirë deri në fund të javës, ka mundësi të keni një surprizë përsa i përket një njohjeje që ju ka tërhequr interesin ose të keni një takim të papritur me një person që nuk kalon pa u vënë re.

Puna dhe Ekonomia

Është koha për të marrë një frymë nga çështjet profesionale dhe gjithçka që lidhet me punën dhe keni qenë të stresuar në të kaluarën. Marsi largohet nga shenja e Akrepit dhe bashkë me të largohen edhe ankthet si dhe shqetësimet që ishin bërë mjaft intensive deri tani. Tani edhe humori juaj i komunikimit do të ndryshojë, do bëheni më ekstrovertë, diçka që do të ndihmojë në zgjidhjen e disa çështjeve profesionale.

PESHQIT

Një javë sa më të mbarë ju urojmë, Java juaj fillon me hyrjen e Marsit në shenjën e Shigjetarit dhe me të fillon një periudhë gjatë së cilës çështjet që lidhen me sektorin profesional do të fillojnë t’ju shqetësojnë më shumë dhe do të jenë më shpesh në qendër të interesit tuaj. Në të njëjtën ditë, hyrja e Mërkurit në shenjën e Bricjapit ju jep ekstroversion dhe ndihmon në marrëdhëniet shoqërore por edhe në kontaktet tuaja me miqtë. Nga fundi i javës ka mundësi të ndjeni se nuk keni oreks për shumë, pasi Hëna e Plotë që do të ndodhë më 19/12 në aksin Binjakë – Shigjetar mund të krijojë një humor të rëndë, veçanërisht nëse filloni të mendoni për familjen. dhe detyrimet profesionale..

Dashuria

Nga kjo javë do të nisë një periudhë e cila do të ketë më shumë kohë dhe më shumë mundësi për të zhvilluar një lidhje apo një njohje që keni. Prania e Mërkurit në shenjën e Bricjapit nga data 13/12 do të ndihmojë shumë në komunikim dhe do të krijojë ekstroversion, diçka që do ju afrojë me një person të ri. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të shfrytëzoni sa më shumë kohën që do të kaloni me partnerin, pasi punët dhe detyrimet do të fshihen, ndaj mund t’ju kufizojnë disa nga planet tuaja.

Puna dhe Ekonomia

Prania e Marsit në shenjën e Shigjetarit sjell shumë lëvizshmëri në fushën profesionale, disa detyrime ekstra profesionale si dhe diskutime për punën. Në të njëjtën kohë mund të krijojë konfrontime me njerëzit në mjedisin tuaj profesional, që nga ana tjetër mund të krijojë pengesa në rrjedhën e disa çështjeve. Përdoreni energjinë që do t’ju japë Marsi për të zgjidhur detyrimet profesionale dhe çështjet e pazgjidhura dhe për të dalë fitimtar në planin afatgjatë.