12 shenja që tregojnë se partneri ju dashuron çmendurisht

Zakonet e vjetra vdesin vështirë, dhe ne e dimë këtë. Gjithashtu e dimë se askush nuk duhet të pritet që të ndryshojë plotësisht personalitetin e tij në mënyrë që të qëndrojë në një marrëdhënie produktive. Marrëdhëniet kanë të bëjnë me dy njerëz që janë ata që janë, por përpiqen të jenë versioni më i mirë i vetes për njëri-tjetrin.

Le të themi se jetoni në një apartament me një dhomë gjumi. Ju jeni një zog i hershëm dhe ai shikon TV përgjatë natës. A do të përpiqet ai ta ndryshojë pak orarin e tij të gjumit që ju të ndani disa momente përqafimi dhe të bëni një gjumë të mirë së bashku? Nëse po, atëherë jeni me fat.

Durojnë me ju në momentet më të zymta

Kjo është midis dy gjinive. Të dy ne kemi “gjërat” e tyre që gjinia tjetër përpiqet, por nuk arrin t’i kuptojë ose pranojë.

Për djemtë, kjo do të ishte dalja në shopping. Jo shumë burra janë të etur për të shoqëruar zonjat e tyre në një zbavitje pazari që mund të zgjasë me orë të tëra. Por nëse burri juaj është gati të shpenzojë kohë dhe para për veshje dhe aksesorë më shpesh sesa jo, ai është vërtet i dhënë pas jush. Aq më tepër nëse ai merr pjesë aktive në procesin e zgjedhjes dhe përshtatjes, duke dhënë këshillat dhe opinionin e tij (i menduar me kujdes, natyrisht).

Për vajzat mund të jetë çdo ngjarje sportive, e drejtpërdrejtë ose e transmetuar në TV ku është parneri i tyre. Jeta në shtëpi mund të pezullohet për periudhën e kampionateve ose lojërave të rëndësishme, por ju mund të zgjidhni të përfshiheni. Kërkojini atij të shpjegojë se për çfarë bëhet fjalë për lojën dhe pse i pëlqen aq shumë. Interesi i sinqertë dhe dëshira për të qenë pjesë e argëtimit të tij me siguri do të vlerësohen.

Zgjedh bisedën, jo heshtjen

Të gjithë ëndërrojmë për atë person të vetëm me të cilin mund të heshtim. Nuk ka të bëjë me heshtjen shtypëse kur nuk keni asgjë për të folur dhe luftoni për një temë për të diskutuar. Jo, bëhet fjalë për atë heshtje të mrekullueshme kur gjithçka është e qetë dhe e qartë, dhe ndiheni të sigurt dhe të qetë pranë njëri -tjetrit.

Sidoqoftë, kur vjen një periudhë e stuhishme dhe ka një situatë ose një problem për të folur, biseda e zhytur në mendime është çelësi. Personi që kujdeset vërtet për marrëdhënien dhe harmoninë tuaj mes jush të dyve gjithmonë do të zgjedhë ndershmërinë dhe dialogun në vend që të shtypë diskutimin. Sa më mirë të mësoni të flisni për çështje, aq më e lehtë do të jetë në rrugën tuaj përpara. Dashuria ka të bëjë edhe me mirëkuptimin.

Janë krenarë që janë me ju

Është mirë ta mbani marrëdhënien tuaj private në fillim kur të dy jeni duke ecur në terren të paqëndrueshëm ose më mirë dëshironi të shijoni fshehurazi romancën. Por kur ka kaluar një kohë e konsiderueshme që kur keni filluar takimet, dhe njëri prej jush është ende i trembur për ‘bashkësinë’ tuaj – kjo nuk është mirë.

Të shohësh që partneri është krenar që është me ju është kaq ngritëse. Ata janë të gatshëm t’ju prezantojnë me miqtë, familjen dhe kolegët, flasin shumë për ju, vlerësojnë hapat tuaj të vegjël drejt qëllimit të caktuar dhe festojnë fitoret tuaja të mëdha. Ndryshojnë statusin e marrëdhënies së tyre në rrjetet sociale, janë më shumë se të lumtur të postojnë fotografi me ju dhe kurrë nuk ndalojnë së kapuri dorën kur takoni dikë jashtë.

Nuk largohen nga ju kur keni më shumë nevojë për to

Jeta nuk është vetëm rrezet e diellit dhe ylberët, në fakt, ajo është gjithashtu edhe plot me momente mjaft të shëmtuara. Sëmundja mund t’i ndodhë secilit prej nesh dhe zakonisht është e papritur. Duke lënë mënjanë pasojat negative të të qenit i sëmurë, është një shans i mirë për të kuptuar se me kë jeni.

Nëse partneri mund të trembet lehtësisht nga pamja juaj jo aq e bukur, temperatura e lartë, dobësia, nevojat e sapo zbuluara dhe disa tekat – mirë, kjo është për të ardhur keq. Nëse ata vrapojnë me padurim duke blerë portokaj (“Një burim i mirë i vitaminës C!”), Duke ndryshuar termometrat (“Po zbret, urra!”) Dhe duke shikuar me kënaqësi seritë tuaja të preferuara me ju (“Oh, jo përsëri … Ah, OK, le ta bëjmë “) – keni gjetur personin e duhur.

Dëgjojnë këshillat tuaja

Kjo është vërtet e vështirë. Nga njëra anë, gratë po kërkojnë një burrë të fortë që mund të marrë vendime dhe burrat duan një grua që mund të bëjë më mirë sesa të jetë në nevojë dhe e pavendosur gjatë gjithë kohës. Nga ana tjetër, ne të gjithë duam një partner i cili është gati të na dëgjojë dhe nuk do të ketë turp të kërkojë këshilla. Dy koka janë më të mira se një.

Pra, nëse gjeni një person të veçantë që vlerëson opinionet tuaja dhe dëshiron të dëgjojë atë që keni për të thënë, kapuni pas tyre dhe mos e lini të shkojë, sepse ju duan.

Ka shumë prekje, madje edhe kafshime

Është vërtetuar shkencërisht se jo vetëm prekja, por edhe thithja është një përvojë aktuale e lidhjes. Sigurisht, mund të jetë rasti që dikush me të cilin jeni dashuruar është një person i rezervuar dhe nuk e favorizojnë shumë “përkëdheljen”. Por nëse partneri juaj gjithmonë përpiqet për puthje, prekje, përqafime, përkëdhelje dhe madje edhe kafshime, kjo është padyshim një shenjë e një marrëdhënieje të ngrohtë dhe të thellë.

Dëshira për të kafshuar dikë që e doni shpjegohet me një lidhje të caktuar në trurin tonë midis perceptimit të diçkaje të lezetshme dhe kërkimit të ushqimit.