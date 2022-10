10 ditë pa sheqer, e reja tregon sfidën me kolegët e saj: Përfitimet dhe pjesa më e vështirë

Të ndalosh së ngrëni sheqer është një detyrë e vështirë. Para së gjithash, është kudo. Si shtesa ushqimore më e njohur në ushqimet e përpunuara, sheqeri është i vështirë për t’u shmangur. Së dyti, është shumë problematike. Shumica prej nesh janë të varur nga sheqeri, pavarësisht nëse e kuptojmë apo jo.

Por nuk është e pamundur, dhe shpërblimet janë të shumta nëse ndaloni së ngrëni sheqerin! Këtë e vërteton edhe Emily Slawek.

Eksperinca e saj:

Sfidën e bëra me dy kolegët e mi, Kyle dhe Geraldine. Rregullat ishin të thjeshta: shmangni sheqerin e shtuar, lexoni të gjitha etiketat e ushqimeve dhe hani vetëm sheqer natyral, pra atë që gjeni në fruta dhe perime, për 10 ditë.

Përpara se të fillonte sfida, grumbullova artikuj ushqimorë – mora fruta të freskëta, prodhime dhe proteina për të përballuar sfidën 10-ditore. E dija se duhet të gatuaj sa më shumë që të jetë e mundur, kështu që do të dija se çfarë do të konsumoja në çdo kohë. Më pëlqen të gatuaj, por e kam të vështirë të gjej kohë për ta bërë atë çdo ditë. Unë gjithashtu ha shumë ushqime për shkak të komoditetit, në vend të asaj që është e mirë për mua.

Ditët 1 deri në 5

Dy ditët e para nuk ishin aq të vështira për mua. Unë isha planifikuar për detyrën e jurisë në ditën e parë të sfidës, kështu që e dija se duhej të kuptoja vaktet e mia. Kam përgatitur mëngjesin dhe drekën time një natë më parë, në mënyrë që të mos shqetësohem për të gjetur diçka për të ngrënë.

Unë po vrapova vonë në mëngjesin e detyrës së jurisë dhe dola me shpejtësi nga dera – duke harruar mëngjesin dhe drekën. Nuk ishte një fillim i mrekullueshëm për Ditën 1. Unë isha në gjendje të gjeja fruta dhe perime të freskëta, të cilat më mbajtën deri në darkë.

Mëngjesi ishte pjesa më e lehtë e kësaj sfide. Prisja ananasin dhe luleshtrydhet e freskëta çdo natë para punës, i vendosa në një qese ziploc dhe mbarova.

U sigurova që të gdhendja të paktën një orë për të bërë diçka të shëndetshme për darkë. U ktheva në shtëpi në një kohë të mirë dhe kisha tashmë sende ushqimore, kështu që bëra perime të pjekura dhe pulë, me një sallatë, shumicën e netëve. Nuk mund të vendosja salcë të blerë nga dyqani në sallatën time, kështu që në vend të kësaj vendosa vetëm pak vaj ulliri sipër, i cili përfundoi me të vërtetë i shijshëm.

Kyle nga ana tjetër, nuk ishte aq me fat që të kthehej në shtëpi aq herët sa të bënte darkë çdo natë. Atij iu desh të punonte vonë një natë dhe të kërkonte kudo për ushqime që do t’i përshtateshin kësaj diete pa sheqer. Ai doli me duar bosh dhe gjithçka që kishte në dispozicion për të ngrënë ishte një spec jeshil.

Ditët 5 deri në 10

Ditët 5 deri në 10 ishin sfiduese. Kuptova se shumicën e karbohidrateve i marr nga ushqimet që përmbajnë një lloj sheqeri. Heqja e këtyre ushqimeve nga dieta ime ishte vërtet e vështirë për mua. Për këtë sfidë, mbërtheva të haja perime, proteina dhe fruta. Ata më ngopën derisa po i haja, por pak më vonë, nga një milje larg mund të dëgjoje barkun tim që gjëmonte.

Ndihesha shumë më produktive në mëngjes. Koka më ndihej më e qartë, ndihesha më zgjuar dhe nuk kisha nevojë të pija aq shumë kafe.

Por, nga ora 14:00, koka filloi te dhimbte nga uria.

Zakonet e mia të ngrënies së ushqimit duhej të ndryshonin. Përpara kësaj sfide, rostiçeri im i pasdites ishte zakonisht një paketë peshku i kuq dhe një kola-kola diete. Mendova se heqja dorë nga këto dy gjëra nuk do të ishte shumë e vështirë, pasi ishte vetëm një meze e lehtë, por gabova. Mësova se rostiçeri im i ushqimit ishte në të vërtetë ilaçi për rënien time të pasdites. Zëvendësova ushqimet e mia me fruta të freskëta, por pasdite kisha dhimbje koke nga mosmarrja e Coca-s Diet.

Pjesa më e vështirë e kësaj sfide ishte darka. Argëtimi i gatimit shuhej kur më duhej të bëja diçka të shëndetshme pas një dite të gjatë pune ose kur isha e lodhur. Do të kishte qenë shumë më e lehtë të ngrohja një vakt te shpejte ose të porosisja ushqim me vete në mënyrë që të mund të pushoja.

Çfarë mësuam nga heqja dorë nga sheqeri

Kjo sfidë ishte vërtet tërheqëse për të gjithë ne. Geraldine thotë se tani është më e vetëdijshme për zakonet e saj të ngrënies mes vakteve dhe kjo e ndihmoi të bënte zgjedhje më të shëndetshme si frutat dhe arrat. Kyle dhe unë humbëm peshë nga sfida, pasi hanim më pak se zakonisht. Kuptova se pjesa më e vështirë e sfidës ishte caktimi i çdo vakti dhe koha që duhej për ta përgatitur atë. E kuptova që përpara se të bëja këtë sfidë, haja shumë sheqer të shtuar për shkak të orarit tim, jo ​​domosdoshmërisht sepse kisha mall për diçka të ëmbël.

Kyle kishte mendime të ngjashme rreth asaj se si programi i tij ndikon në dietën e tij. Duke qenë një prodhues dhe vazhdimisht në lëvizje, ai tha se “të jesh në gjendje të ha kur kam nevojë për të ngrënë është e rëndësishme. Për sa kohë që jam i shëndetshëm në përgjithësi, dhe jam duke ngrënë një dietë të përgjithshme të ekuilibruar, do të sakrifikoj Dieta perfekte për një dietë të mirë Unë besoj se nuk mund të bësh diçka vetëm sepse një ekspert thotë se është e mirë për ty ose mjekësia thotë se është ‘e shëndetshme’. Duhet të përputhet me qëllimet tuaja personale.”

Do të më duhej të pajtohesha me Kyle – nuk mendoj se mund të heq dorë nga të gjitha sheqernat e shtuara, por mendoj se ka një ekuilibër të shëndetshëm për të cilin mund të përpiqem. Tani jam më i vetëdijshëm se çfarë ushqimesh po ha dhe do të kontrolloj etiketat ushqyese në ushqimet e paketuara që po blej. Kam në plan të gatuaj më shumë dhe të bëj shkëmbime të shëndetshme, por gjëja më e rëndësishme që mund të bëj është të përpiqem për ekuilibër./albeu.com/