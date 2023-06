Zyrtari ukrainas e mohon: Nuk kemi nisur kundërofensivë, kur do ndodhë do e shohin të gjithë

Ukraina nuk ka nisur ende kundërofensivën e saj të planifikuar për të rimarrë territorin e pushtuar nga Rusia dhe nisja e saj do të jetë e qartë për këdo kur ta bëjë këtë, tha sot një zyrtar i lartë i sigurisë.

Oleksii Danilov, Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, mohoi deklaratat e zyrtarëve rusë që njoftuan se kundërsulmi tashmë ka filluar.

“E gjithë kjo nuk është e vërtetë. Kur do të fillojë e gjithë kjo, ushtria jonë do të vendosë”, tha Danilov në një intervistë për Reuters. “Kur të fillojmë kundërsulmin, të gjithë do ta dinë, do ta shohin”.

Danilov tha se zyrtarët rusë kanë gabuar duke i konsideruar përparimet ushtarake ukrainase në disa zona të frontit si fillimi i një operacioni më të gjerë.

Forcat ruse që nisën pushtimin në shkallë të plotë në shkurt 2022 po luftojnë trupat ukrainase përgjatë zonave të gjera të vijës së frontit.

Zëvendësministrja e Mbrojtjes Anna Maliar tha sot se Ukraina kishte avancuar nga 200 në 1100 metra në disa zona rreth qytetit të dëmtuar lindor të Bakhmut në 24 orët e fundit.

Kievi shpreson se kundërofensiva e shumëpritur do të shënojë një moment përcaktues në luftë dhe dëshiron të rimarrë pjesë të konsiderueshme të territorit të pushtuar nga Rusia.

Danilov tha gjithashtu se nuk mund të ketë dyshim se Rusia shkaktoi shkatërrimin e djeshëm të digës Kahovka në lumin Dnieper në rajonin jugor të Kherson, sepse rajoni ishte i pushtuar nga autoritetet e pushtimit rus.

Kievi kishte raportuar disa muaj më parë se diga ishte minuar nga forcat ruse dhe beson se Moska hodhi në erë digën në një përpjekje për të parandaluar trupat ukrainase të kalonin Dnieper për të sulmuar forcat ruse. Rusia akuzon Ukrainën si përgjegjëse për shkatërrimin e digës.

“Ata (Rusia) kishin një element ushtarak. Ishte i pari, ishte plani numër një”, tha Danilov. “Ata besuan se ne do të lëviznim në atë drejtim. Veprimet e tyre nuk do të çojnë në pasojat që ata do të donin të çonin.”

Danilov tha gjithashtu se Ukrainës tani do t’i bëhet presion për të rënë dakord për bisedimet e paqes. Ai përsëriti qëndrimin ukrainas se nuk mund të ketë bisedime derisa forcat ruse të largohen nga territori ukrainas.