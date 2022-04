Zyrtari amerikan: SHBA-ja do t’u japë ukrainasve trajnime si të prdorin obusin

Ushtria amerikane pret të fillojë trajnimin e ukrainasve se si të përdorin artilerinë e obusit në ditët në vijim, ka thënë një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane.

Mësimi do të bëhet jashtë Ukrainës, shtuan ata. Ukrainasit e pajisur me njohuri do të mund të rihynin në vendin e tyre për t’u treguar të tjerëve se si t’i përdorin sistemet.

Zyrtari tha gjithashtu se forcat ruse po vendosnin kushtet për një shtytje të përtërirë në Ukrainën lindore.

Ata thanë se Rusia kishte zhvendosur 11 grupe beteje në Ukrainë ditët e fundit, duke e çuar numrin e saj në 76. Të gjitha këto ishin në jug dhe lindje të Ukrainës, sqaroi zyrtari amerikan.

Çfarë duhet të dini tjetër:

Shtetet e Bashkuara ende e konsiderojnë qytetin port të Mariupolit si të kontestuar, por nëse bie, trupat ruse mund të shkojnë për të ndihmuar forcat e tjera në rajonin lindor të Donbasit.

Sulmet me raketa ruse në Kiev dhe Lviv gjatë fundjavës duket se kanë pasur për qëllim objektiva ushtarakë

Shumica e sulmeve ajrore, megjithatë, janë ende të përqendruara në Mariupol dhe rajonin e Donbas

Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nuk mundi të verifikonte imazhet në mediat sociale që shfaqnin dëmtime në anijen luftarake ruse Moskva, e cila u mbyt javën e kaluar. Por nuk mund t’i kundërshtonte as ato.

Katër pajisje fluturuese janë dërguar në Ukrainë pasi Presidenti Biden njoftoi një ndihmë tjetër prej 800 milionw dollarëshe javën e kaluar. Një tjetër pritet në 24 orët e ardhshme.