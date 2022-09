ZYRTARE/ Zbulohet data kur do të bëhet varrimi i mbretëreshës Elizabeth II

Mbretëresha do të varroset më 19 shtator, ka konfirmuar Buckingham Palace.

Ajo do të dërgohet nga Pallati Buckingham në Westminster Hall të mërkurën, ku arkivoli do të vendoset në një platformë të ngritur, të njohur si katafalkë.

Arkivoli i saj do të jetë i veshur me flamurin Royal Standard dhe një herë në Westminster Hall do të jetë në krye me Kurorën Shtetërore Imperial, rruzull dhe skeptër.

Anëtarët e publikut më pas do të jenë në gjendje të paraqesin të kaluarën dhe të bëjnë nderimet e tyre.

Salla e madhe është pjesa më e vjetër e Pallatit të Westminsterit, në zemër të qeverisë britanike.

Anëtari i fundit i familjes mbretërore që shtrihej në gjendje në sallë ishte Nëna Mbretëreshë në vitin 2002, kur më shumë se 200,000 njerëz u vunë në radhë për të parë arkivolin e saj.