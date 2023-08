Pas largimit të Neymar në drejtim të Arabisë Saudite, Dembele, sulmuesi francez më i ri i PSG-së, tashmë ka trashëguar numrin që mbante në fanellë braziliani.

I transferuar me shumë bujë nga Barcelona, Dembele cilësohet tashmë nga klubi francez si një lojtar tepër i rëndësishëm i ekipit.

Following in the footsteps of greatness#DEMB10UZ pic.twitter.com/Is3VvslpiM

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2023