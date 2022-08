Zvicra kërkon mbi 114 mijë punëtorë, këto janë 10 profesionet me më shumë mungesa

Zvicra është në kërkim të punëtorëve, pasi mungesa e fuqisë punëtore ka filluar të vërehet në shumë sektorë, veçanërisht në kompanitë e mëdha.

Referuar njoftimeve për nevojë pune, janë gjithsej 114.000 vende të lira.

Lajmin e bën të ditur gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch, duke ju referuar autoriteteve te Bernës zyrtare.

Sa punëtore dhe cfarë profili i duhen Zvicrës?

Numri i vendeve të lira të punës në Zvicër për herë të parë ka kaluar shifrën 100 mijë. Kamerierët, infermierët dhe specialistët e IT-së janë ndër më të kërkuarit.

Në ekonominë zvicerane ka rreth 114,000 vende të lira pune. Gzata zvicerane Le Canton27.ch ka kontaktuar zyrtaret nga Zyra Federale e Statistikave. Sipas FSO ne Neuchatel tre muajt e parë të vitit 2022 numri i vendeve të lira të punës është rritur ndjeshëm me 60.4 për qind në një vit të vetëm. Dhe për herë të parë ndonjëherë në Zvicër, e cila ka rreth 8.6 milionë banorë, është tejkaluar pragu prej 100,000 vendeve të lira.

Ka shumë arsye për mungesën në rritje të punëtorëve, por në asnjë mënyrë nuk preken të gjithë sektorët në të njëjtën masë. Pra, në cilat fusha profesionale ka kërkesë të tepërt më të madhe?

114,000 vendet e lira të punës ndahen midis 27,800 në sektorin sekondar dhe 86,200 në sektorin terciar – dhe në fushat e mëposhtme profesionale:

Industria prodhuese: 19,300 vende pune

Sektori me më shumë vende pune në Zvicër është ai i prodhimit, ku mungesa korrespondon me 19,300 punëtorë (60% më shumë se në tremujorin e parë të 2021 dhe 30% më shumë se në të njëjtën periudhë të 2019, pra para pandemisë). Megjithatë, numri i lartë vjen edhe për faktin se është një sektor shumë i larmishëm, duke filluar nga industria ushqimore e deri tek ajo e metaleve për të punuar në fabrika tekstile apo kimike.

Shkencë dhe teknologji: 16,200 vende pune

Në fushën e pasurive të paluajtshme, lidhja e jashtme, shkencës dhe teknologjisë Lidhje e jashtme mungojnë 16200 specialistë. Në këtë grup përfshihen persona që merren me shitjen ose dhënien me qira të pasurive të paluajtshme, këshilla ligjore apo kontabilitet, si dhe arkitektë, inxhinierë apo studiues. Edhe këtu rritja krahasuar me një vit më parë është 60%.

Shëndeti: 15900 vende pune

Një sektor që ka përdorur punëtorë të huaj në Zvicër për dekada është kujdesi shëndetësor. Në fakt, ka pothuajse 16,000 vende të lira pune në këto fusha (mbi 62% më shumë se 2021 dhe 51% më shumë se 2019).

Me shumicë dhe pakicë: 13,000 vende pune

Ka një mungesë prej 13,000 punëtorësh në Zvicër në tregtinë me shumicë dhe pakicë, lidhje të jashtme duke përfshirë tregtinë e makinave dhe motoçikletave. Kjo është 78% më shumë se në vitin 2021 (51% më shumë se e njëjta periudhë e vitit para koronavirusit).

Gastronomia dhe hoteleria: 10600 vende pune

Megjithatë, sektori me rritjen më të madhe të kërkesave për personel është industria e hotelierisë dhe hotelierisë. Pas rimëkëmbjes së turizmit në Zvicër, ka një mungesë prej 10,600 punëtorësh në këtë sektor. Për kamerierë, drejtues, kuzhinierë, pastrues etj., sektori ka shënuar një rritje prej 221% të vendeve të lira të punës në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Punëtor Ndërtimi: 7100 vende pune

Vuan edhe sektori i ndërtimit me mbi 7000 punonjës të zhdukur. Në këtë rast, rritja është “vetëm” 24% krahasuar me një vit më parë.

Informatikë dhe dixhitalizim

Së fundi, vlen të përmendet edhe një fushë tjetër: teknologjia e informacionit. Shkencëtarët e kompjuterave, zhvilluesit dhe programuesit ushtrojnë të gjitha profesionet e aftësive elektronike – dhe ka një mungesë të konsiderueshme të punëtorëve të kualifikuar për këto profesione. Megjithatë, Zyra Federale e Statistikave i cakton këto profesione në kategori të ndryshme kur mbledh të dhënat e punësimit. Prandaj nuk ka asnjë shifër zyrtare për kërkesat e hapura të punës.

E sigurt është se numri i specialistëve të kërkuar në IT do të vazhdojë të rritet dhe – siç tregon një analizë e agjencisë së punësimit AdeccoExterner Link – punëdhënësit po kërkojnë gjithnjë e më shumë aftësi dixhitale në profesione në një shumëllojshmëri të gjerë industrish.

Sa fitoni?

Si përfundim, situata e ndryshme e profesioneve në këtë listë është pjesërisht për shkak të evolucionit dhe nevojave të tregut, por pjesërisht edhe për faktin se disa punë janë më kërkuese fizikisht ose pak të paguara dhe për rrjedhojë më pak tërheqëse. Kjo faqe interneti Lidhje e jashtme e qeverisë federale ofron mundësinë për të llogaritur pagën mesatare për një punë specifike – të ndara sipas rajonit, degës së industrisë, grupit të profesioneve dhe sipas karakteristikave individuale të zgjedhura si mosha, trajnimi dhe vitet e shërbimit.

Nëse jeni të interesuar të merrni qartësi në përkufizimet e profesioneve të përmendura, ju lutemi konsultohuni me platformën zyrtare të nomenklaturës zvicerane të profesioneve Lidhja e jashtme.

Ja 10 profesionet më të kërkuara në Zvicër

Siç e dimë, tregu i punës në Zvicër është shumë dinamik në krahasim me Evropën dhe përfiton nga një shkallë relativisht e ulët e papunësisë. Megjithatë, kjo paraqet probleme të tjera për kompanitë, sepse shumë prej tyre kanë vështirësi në rekrutimin, dhe më konkretisht në gjetjen e kandidatëve që mund të plotësojnë pozicionet vakante, veçanërisht në sektorë dhe zanate që kërkojnë aftësi specifike.

Zvicra aktualisht po vjen nga mungesa më e madhe e stafit në më shumë se 15 vjet.

Megjithatë, jo të gjitha profesionet janë prekur nga mungesat. Këtu mund të mësoni nëse profesioni juaj është nga ata që kërkoni aktualisht në Zvicër.

Profesionet që paraqesin më shumë vështirësi sa i përket rekrutimit në Zvicër janë këto

*Punëtorë të kualifikuar, dhe në veçanti: elektricistë, saldatorë, mekanikë

*Përfaqësuesit e shitjeve

*Drejtuesit dhe drejtuesit e biznesit

*Shoferë: kamionë, mjete të rënda të mallrave, transportues të pajisjeve të rënda dhe pajisje ndërtimi

*Profilet administrative: asistent administrativ, recepsionist etj

*Inxhinierë: kimike, mekanikë, inxhinieri civile, energji elektrike

*Profilet e specialistëve: noterë, avokatë, studiues, drejtues projektesh etj

*Stafi i shtëpisë dhe pastruesit

*Stafi i kontabilitetit: kontabilist i autorizuar, auditor

*Profesionistë të financave: analistë financiarë

Mijera francezë nderkufitar (177,000) punojnë ne Zvicer, për shkak rroggave me te medha. Ndersa ne France ia ka lur problem, sidomos ne zonat limitrofe me Zvicren, ju mungojne punetorët

Në zona të caktuara të Francës fqinje, pothuajse një në dy punëtorë është i punësuar në Zvicër. Kjo situatë çon në mungesë problematike të fuqisë punëtore për kompanitë franceze afër kufirit.

Nga drejtuesit te punëtorët, kamerierët dhe infermierët, Zvicra ka rreth 177,000 punëtorë ndërkufitarë nga Franca. Kjo përfaqëson më shumë se gjysmën e 314,000 punëtorëve ndërkufitar në vend. Pikërisht në kantonin e Gjenevës këta punëtorë ndërkufitarë janë më të shumtët: 85,000. Vaud ka afro 32,000, Neuchâtel afro 13,000, Jura 8,500 dhe Valais 1,600.