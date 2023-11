“Zoti është shqiptar”, banderola në “Air Albania” tërbon serbët: Mesazh i turpshëm

Shqiptarët kudo ku ndodhen mbrëmjen e kaluar kanë festuar pavarësisht rezultatit 0-0 që kuqezinjtë morën në “Air Albania” përballë Ishujve Faro.

Nata e mbrëmshme është historike, jo vetëm pse Shqipëria u kualifikua sërish në një tjetër kampionat Europian, por sepse zuri vendin e parë në grup me 15, po aq sa Republika Çeke, por me golavarazh më të mirë.

Megjithatë kjo gjë duket se nuk ju ka përlqyer aspak serbëve, të cilët kanë gjetur sërish një shkak për të komenuar për keq kombëtaren dhe tifoët shqiptarë.

‘God is Albanian’ banner was displayed during the match between Albania and the Faroe Islands. pic.twitter.com/d9WGcUNR43

— kos_data (@kos_data) November 20, 2023