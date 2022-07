Zjarri në tokat bujqësore shtetërore në Divjakë, shpërthen Braçe ndaj policisë: Të paaftë, njëherë të vetme bëni detyrën

Pas zjarrit që u është vënë tokave bujqësore në pronësi të shtetit, në fshatin Ferras në Divjakë, ka reaguar deputeti socialist Erion Braçe. Ky i fundit ka shpërthyer ndaj policisë së Divjakës, të cilët i ka cilësuar të paaftë për të vënë para përgjegjësisë autorin.

Postimi i Braçes:

NUK DO TA GEZOSH KURRE ATE TOKE!

HARROJE!

MADJE NUK DO GEZOSH ASNJE METER TOKE TE ZAPTUAR!

Dje ne mbremje vone, ne Ferras,

njesia Grabian, DIVJAKE;

JU VU ZJARRI ME DASHJE TOKES SHTETERORE NEN KONTRATE MES MINISTRISE SE BUJQESISE DHE SHOQERISE PRAGMA INVESTMENT!

Zjarri eshte ky!

6 DITE me pare fola per token ne KUVEND, DESHTIMIN E KONTRATES, ZAPTIMIN E TOKES SHTETERORE PER 40 VITE DUKE E MBJELLE ME PLEPA.

Dy dite me pas bari i eger ne ato toka u korr dhe u vodh duke u strehuar ne hangaret e hajdutit.

Dje, njeriu qe ka zaptuar e ka mbjelle plepa ne token e shtetit doli ne tv e tha se plepat ishin mbjelle ne token e tij.

I kerkova KADASTRES NE LUSHNJE DOKUMENTAT E KONTRATES SE PRAGMA NE 141 HEKTARE DHE CDO ESHTE E QARTE NE LETRA E FUSHE;

PLEPAT JANE MBJELLE NE TOKEN E SHTETIT!

Po dje ne mbremje tokes ju vu zjarri!

Shume faleminderit banoreve te Ferrasit qe luftuan me flaket per ti shuar; faleminderit edhe zjarrefikesve qe edhe pse pas nje zjarri te madh ne Spolate ku shpetuan qindra serra, u kthyen te merreshin edhe me zjarrin e qellimte ne token e shtetit.

I kerkoj drejtuesve GJUMEBERES,

TE PAAFTE, PA DESHIRE E TE PA PERKUSHTUAR TE KOMISARIATIT TE DIVJAKES, nje here te vetme te bejne DETYREN!

Tre vatra infeksioni ne Divjake po ngjallin krimin ne te gjithe zonen!

HETONI!

MOS KINI FRIKE!