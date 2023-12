Zjarri në qendrën tregtare në Lushnjë, flet inxhinieri elektrik: Shkak mund të jetë shkëndija elektrike, këshilla për qytetarët

Në një intervistë televizive, inxhinier elektrik, Azmer Dulevic, foli për zjarrin që përfshiu qendrën tregtare në Lushnjë.

Ashtu siç është pista kryesore e hetimit, inxhinieri tha se një ndër shkaqet që mund të ketë çuar në rënien e zjarrit është shkëndija elektrike.

Gjithashtu, ai shpjegoi se arsyet përse ndodhin shkëndijat elektrike janë pasi qytetarët në priza me ngarkesë të vogël, si p.sh për karikues, vendosin pajisje të tjera me ngarkesë më të madhe elektrike dhe kjo shkakton masë duke rrezikuar nisjen e flakëve në banesa apo biznese.

Kjo ishte edhe një këshillë pë qytetarët, që të mos vendosin nëpër priza pajisje me ngarkesë më të lartë elektrike se sa është e projektuar për të përballuar një prizë.

“Arsyeja kryesore, që edhe pista e hetimit, besoj do jetë një shkëndijë elektrike. Një nga arsyet që ndodhin është se i ndryshojnë destinacionin rrjetit të projektuar elektrik. Është projektuar për t’u përdorur për karikues, telefon, me ngarkesë të vogël dhe bizneset ia ndryshojnë destinacionin. E përdorin për ngrohëse elektrike sepse nuk e mban ngarkesën. Në mungesë edhe të pajisjeve mbrojtëse, shkrihet, bën masë, dhe përhapen flakët. Në rastin në fjalë me shumë mundësi mund të jetë edhe mbingarkesa e rrjetit që ka sjellë zjarrin. Kush e ka certifikuar këtë qendër, e dyta këto sistemet e alarmit kundër zjarrit, kundër tymit a kanë dhënë efekt në kohë reale, apo janë thjesht fiktive, vendosen sa për të marrë certifikimin”, shprehet ai.