Zjarri në Mirditë, OSSH stakon linjën Rrëshen-Kaçinar, kush janë zonat pa energji elektrike

Zjarri që ka përfshirë zonën e Bukmirës në Mirditë ka bërë që OSSH të stakojë për sigurinë e linjës Rrëshen-Kaçinar.

Si pasojë pa energji elektrike kanë mbetur disa zona në Rrëshen dhe Lezhë.

Deri në normalizimin e situatës nga flakët OSSH bën me dije se linja nuk do të hapen dhe do të mbetet e stakuar.

Njoftim

Si pasojë e një zjarri të rënë në afërsi të NST Kaçinar sot paradite, OSSH është detyruar të stakojë për masë sigurie linjën Rrëshen-Kaçinar.

Pa energji kanë mbetur këto zona në Rrëshen dhe Lezhë

Rrëshen

Pjesërisht: Shtuf, Kaçinar, Arrëz, Shëngjergj, Gjinal, Qafvorrëz, Bukmirë., Simon, Karricaj Shpe Shpërdhazë

Lezhë

Pjesërisht; Ungrej, Fregen, Kalur, Kalivac, Kashnjet, Gjobardhaj

Linja do te mbahet e ckycur deri ne normalizimin e situates dhe eleminimin e rrezikut nga zjarri.

Zjarri i rënë rreth orës 13:00 është përhapur në përmasa të mëdha.

Abc mëson se nga flakët po rrezikohen banesat dhe shumë vreshta rrushi./albeu.com