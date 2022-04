Zjarr i frikshëm në Amerikë, mijëra banorë evakuohen, shihni pamjet (VIDEO)

Një zjarr i madh ka shpërthyer në Arizona të SHBA-ve, duke djegur të paktën 24 ndërtesa.

Flakët e zjarrit janë përhapur në përmasa të mëdha nga era e fortë.

Si rrjedhojë mbi 2 mijë banorë rreth zonës janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për arsye sigurie, pasi flakët po përhapen shumë shpejt.

Zjarri, i quajtur “Zjarri i Tunelit”, përfshiu Arizonën verilindore, duke djegur kodra 23 milje në veri të Flagstaff dhe duke shkrumbuar më shumë se 66,000 hektarë tokë, sipas Inciweb Fire Information System./albeu.com

Coconino County has declared a wildfire emergency as the #TunnelFire has burned 34 buildings, forced 760+ homes and 1,000 animals to evacuate. Overnight winds won’t help firefighters.https://t.co/9k7qDGekN4 pic.twitter.com/Oe8I5H3reQ

— David Baker (@MrDBake) April 20, 2022