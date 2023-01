Zi e më zi, euros nuk i mbajnë këmbët, dollari “pendohet”, orë dramatike në tregun valutor

Monedha europiane e nisi me rekuperim vitin ndaj lekut, por duket se nuk po mundet të përformojë më në atë ritëm.

Kështu, sipas të dhënave të publikuara sot nga Banka e Shqipërisë, një euro u këmbye mesatarisht me me 116.27 lekë duke pësuar një rënie të vazhdueshme ndaj monedhës sonë duke nisur që prej fillimit të javës, shkruan AlbEu.com.

Situata duket e ngjashme edhe sa i përket dollarit amerikan, i cili ka humbur pikë ndjeshëm ndaj lekut duke u këmbyer sot sipash BSH-së me 107.33 lekë.

Problemet me ekonominë europiane si edhe përmbytja e tregut vendas me valutë për shkak të ritmeve të larta të pastrimit të parave me burim aktivitetet e jashtëligjshme duket të jenë dy shkaktarët kryesorë të situatës së krijuar. /albeu.com