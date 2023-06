Zhvillohet ankandi i parë i targave të personalizuara, 430 mijë lekë për “1K1NG”

Tabu që thyhen në vendin ku mjetet rrugore private qenë herezi deri në 1990-ën, ndërsa sot flota vendase rritet në mbi 850 mijë mjete dhe në mënyrë krijuese gjenerojmë fonde që shkojnë për programe edukative mbi sigurinë rrugore dhe aktivitete të trashëgimisë automotoristike, Retro Albania, sisteme e infrastrukturë moderne, investime e kapacitete!

Mes brohoritjesh, tabelash që ulen dhe ngrihen për të ofertuar vlerën më të lartë, u shpallën fituesit e targave të para me ankand. Të gjithë janë kurioz të dinë se cila është targa më e lakmuar dhe e paguar më shtrenjtë Targa “𝐙𝐙𝟕𝟕𝟕𝐙𝐙” me disa ofertues u shit për 430,000 lekë, e pasuar nga targa “𝟕𝐙𝐙𝐙𝟕” dhe targa.

në platformën online:

Shënim:

Për të gjitha kategoritë, përveç vlerës së shërbimit, do të aplikohet edhe vlera prej 7,700 Lekë që përfshin tarifat standarde për pajisjen me targë/regjistrim mjeti pranë DRSHTRR-ve për automjetet*; ndërsa kjo vlerë për motomjetet është 6,700 Lekë.

*Për automjetet nuk përfshihen tarifa RBS, Kalim Pronësie ose ndryshim formati targe nga drejtkëndëshe në katrore.

Të gjithë aplikantët e këtij shërbimi do të kenë prioritet në kryerjen e procedurave, pa pritur në rradhë. /Albeu.com/

Mirë u takofshim në ankandin e radhës, që tashmë do të jetë format pune i shpeshtë, për ato targa që kanë potencial oferte të gjerë! Deri atëherë, kombinoni bukur dhe shprehni imagjinatën tuaj me 5-6-7 karaktere “𝟏𝐊𝟏𝐍𝐆”!