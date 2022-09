Zhdukje, copëtime dhe “atentate imazhi”, si lojërat e fatit po “trazojnë” keq Shqipërinë

Vijon prej vitesh lobimi për rikthimin e lojërave të fatit nga aktorë të tregut dhe personazhe politike me lidhje të drejtpërdrejta me kumarin, por duket se tani kemi ardhur në fund të këtij rrugëtimi dhe bastet pritet të rihapen.

Konsultimet publike me palët e interesit duke se i shërbejnë këtij qëllimi dhe në fakt janë ato që po shtrojnë rrugën, të paktën në sytë e opinionit publik për rikthimin e lojërave të fatit, të mbyllura përmes dy operacioneve të famshme gjatë viteve të mëparshme.

Mirëpo, ky është një treg me të ardhura të jashtëzakonshme dhe ata që kanë “rregulluar” çdo treg të ngjashëm nuk mund të lejojnë “mosrregullimin” e këtij të fundit.

Rrjedhimisht, tregu në fjalë do të ndërtohet me balanca të reja, por për ndërtimin e tyre duhen prishur të vjetrat, prandaj duket se muajt e fundit ka filluar një luftë e ashpër në këtë drejtim me zhdukje “mbretërish” dhe “atentate në imazh “ndaj personazheve të tjerë të fuqishëm në këtë sektor.

Gjatë një interviste të dhënë më herët në ABC, gazetari Artan Hoxha hedh dyshime mbi shkaqet e zhdukjes së Ervis Martinajt duke e lidhur këtë edhe me bastet, të cilat qarkullojnë një mal me para. Sipas tij, Martinaj ishte një personazh i fuqishëm në lojërat e fatit dhe nuk lejonte futjen e të tjerëve, prandaj duhej hequr nga loja.

Një ngjarje tjetër në dukje spontane, por me lidhje direkte me lojërat e fatit janë edhe shkrime në dukje të porositura nga këtu mbi personazhe të tjerë të përfshirë në tregun e kazinove, siç ishte ai i biznesmenit Hysa.

Gjithçka duket se është gati për rihapjen e lojërave të fatit, tashmë me aktorë të rinj në treg, të cilët do të qarkullojnë qindra miliona euro në vit./abcnews.al