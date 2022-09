Zgjedhjet në Itali, Orban u dërgon letra urimi Melonit, Berlusconit dhe Salvinit: Pres me padurim bashkëpunim

Italia tashmë do të ketë në krye të qeverisë një grua.

Mbi këtë fitore ka reguar edhe kryeministri hungarez, Orban u ka dërguar gjithsecilit prej koalicionit të së djathtës ekstreme në Itali letra ku thekson se pret me padurim bashkëpunimin.

“@GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi duke i uruar për rezultatet e zgjedhjeve. “Unë pres me padurim bashkëpunimin tonë të ardhshëm për të ruajtur paqen në vendet tona dhe në Evropë, për të rifilluar ekonominë evropiane dhe për të lehtësuar krizën energjetike”, shkruan në Twitter Orban.

🇭🇺🤝🇮🇹 PM Orbán has sent letters to @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi congratulating them on the election results. “I look forward to our future cooperation to preserve peace in our countries & in Europe, to restart the European economy and to ease the energy crisis.” pic.twitter.com/XPAL9kMT49

