Zgjedhjet në Francë: Nesër raundi i dytë vendimtar, cilat janë parashikimet që premtojnë Macron-Le Pen

Kanë mbetur edhe pak orë për hapjen e qendrave të votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve në Francë. Emmanuel Macron shpreson të bëhet presidenti i parë, pas 20 vitesh, për të fituar një mandat të dytë, ndërsa Marine Le Pen pret të bëhet gruaja e parë që do të ulet në presidencë. Kjo nuk është hera e parë që dy politikanët përplasen. Në vitin 2017, Emmanuel Macron pati një fitore të rehatshme kundër Le Pen.

Por tani, gjërat duket se janë pak më të vështira për presidentin francez. Qytetarëve u kërkohet të zgjedhin mes dy kandidatëve shumë të ndryshëm, në rrethana të reja. Emmanuel Macron, 44 vjeç, është një centrist dhe pro Evropës së Bashkuar. Nga ana tjetër, Marin Le Pen është 53 vjeçe, me bindje ekstreme të djathta dhe mban një qëndrim euroskeptik.

Ekonomia, imigracioni dhe madje edhe simbolet fetare janë të larta në agjendën e dy kandidatëve dhe të dy nuk janë dakord për qasjen e tyre. Macron, duke parë valën e saktësisë që shkakton acarim në shoqëri, angazhohet për të ndryshuar ekonominë dhe në të njëjtën kohë për të ruajtur përfitimet sociale. Nga ana tjetër, Le Pen premton të plotësojë nevojat e bizneseve të vogla dhe të mesme dhe në të njëjtën kohë thotë se do të mbajë një referendum për emigracionin, raporton albeu.com.

Sondazhet sugjerojnë se Macron është në krye. Ata vlerësojnë se diferenca nga Le Pen do të jetë rreth 6-15%. Diferencë më e vogël se në 17-ën kur presidenti francez kishte siguruar pushtetin me një fitore gjithëpërfshirëse ndaj saj. Por rezultati përfundimtar do të gjykohet nga abstenimi, shumë kanë frikë se do të shkojë në një përqindje të lartë. Nëse votojnë më pak qytetarë nga sa pritet, atëherë askush nuk mund të përjashtojë mundësinë e një ndryshimi dhe Le Pen përfundimisht del fitimtare.

Francezët, nesër, në orën 8 të mëngjesit, kur hapen qendrat e votimit, do të mund të zgjedhin mes dy fletëvotimeve me vetëm dy emra, Emmanuel Macron dhe Marin Le Pen. Qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura në qytetet e mëdha, ndërsa në ato më të vogla do të mbyllen rreth orës 6-7 pasdite. Rezultatet e para do të dalin pas orës 22:00. Megjithatë, rezultatet përfundimtare do të shpallen të hënën. Nëse diferenca është e vogël, atëherë nuk përjashtohet që shërbimet kompetente të shpallin rezultatin deri të martën. Betimi i fituesit, i cili premton ndryshimin e faqes në Francë, do të bëhet më 13 maj./albeu.com