Zgjedhjet e 14 majit, Gjiknuri zbulon emrin: Ky është kandidat i mirë, do t’i bënte nder Shkodrës

Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Damian Gjiknuri teksa ndodhet në një konferencë për gazetarët u pyet dhe në lidhje me kandidaturat për zgjedhjet vendore të 14 Majit. Kur u pyet nëse Benet Beci do të jetë kandidat i PS-së për Bashkinë e Shkodrës, ai tha se do të ishte një kandidat i mirë për të mirën e shkodranëve.

Gjiknuri:

Kandidat natyrshëm që mund të ketë shumë deputetë që do të donin që të konkurronin si kryetar bashkie, Beneti është një kandidaturë e mirë, do i bënte nder Shkodrës. Nuk po konfirmoj që do të jetë Beneti pasi do ti nënshtrohen një procesi konsultim brenda partisë dhe përtej partisë do ti bënte nder Shkodrës dhe mendoj se është një kandidat shumë i përshtatshëm. Për të mirën e shkodranëve do të ishte mirë të ishte kandidat.