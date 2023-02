Zgjedhja e kryetares së Gjykatës Kushtetuese, VOA: Mandati i Zaçajt, i cunguar

Në Shqipëri, Gjykata Kushtetuese, zgjodhi sot, në raundin e tretë të votimit, kryetaren e re të saj, Holta Zaçajn, e cila mori një shumicë prej 5 votash. Ajo vihet në drejtimin e Gjykatës, pas vetëm më pak se një muaj eksperiencë si anëtare e saj, dhe me një mandat të cunguar.

Sipas ligjit, kryetari i Gjykatës Kushtetuese, ka një mandat 3 vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Por zonja Zaçaj, nuk do të mund ta ushtrojë të plotë mandatin e fituar sot, pasi në vitin 2025, asaj i përfundon mandati si anëtare e Gjykatës. Ajo u zgjodh si e tillë në janar, duke marrë pjesën e mbetur të mandatit të zonjës Vitore Tushe, e vetmja, nga anëtarët që i mbijetoi procesit të vettingut, dhe qëndroi në detyrë deri në plotësimin e Gjykatës me të 9 anëtarët e saj të rinj.

Në garë për kreun e Kushtetueses ishin dhe dy anëtare të tjera të gjykatës, Fiona Papajorgji dhe Mariana Semini. Në dy raundet e para asnjë prej emrave në garë, nuk kishte marrë shumicën e kërkuar prej të paktën 5 votash. Madje në votimin e dytë, të premten e shkuar, të tre kandidatet, morën nga 3 vota secila, ndërsa sot, duket se dy nga votat që kishin qenë për zonjën Semini, i kaluan zonjës Zaçaj. Anëtarja Semini mori vetëm një votë, ndërsa zonja Papajorgji ruajti 3 votat që kishte marrë më parë.

Zonja Zaçaj, 47 vjeçe, vjen nga sistemi i avokaturës, me një angazhim dhe si eksperte ligjore, kryesisht në fushën e së drejtës familjare dhe asaj të fëmijëve./voa