Zëvendësimi i Johnson në pushtet, deputetët konservatorë do të fillojnë garën për votimin e parë

Deputetët konservatorë do të hedhin votat e tyre të para në garë për të zëvendësuar Boris Johnson si udhëheqës partie dhe kryeministër.

Pas mbylljes së nominimeve, tetë kandidatët morën pjesë në një ngjarje të grumbullimit në Parlament, si pjesë e përpjekjeve për të siguruar mbështetje nga kolegët e tyre. Ata duhet të sigurojnë 30 vota në raundin e parë për të qëndruar në garë, raporton BBC.

Kandidatët për lider janë: Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss, Tom Tugendhat dhe Nadhim Zahawi. Votimi do të nisë në orën 13:30 dhe rezultati pritet në orën 17:00 me orën lokale. Votime të tjera do të zhvillohen gjatë ditëve në vijim, në mënyrë që të zvogëlohet numri i kandidatëve në dy.

Rreth 160 mijë anëtarë të Partisë Konservatore do të zgjedhin më pas midis këtyre dy të fundit, ndërsa fituesi do të shpallet më 5 shtator.

Ministrja e Tregtisë zonja Mordaunt e cila aktualisht ka numrin e dytë më të madh të deputetëve konservatorë që e mbështesin atë do të nisë zyrtarisht fushatën e saj të mërkurën në mëngjes. Sunak, dorëheqja e të cilit si kancelar javën e kaluar ndihmoi në përmbysjen e Boris Johnson, ka mbështetjen më të fortë deri më tani, duke siguruar mbështetjen nga ministrat e kabinetit Dominic Raab dhe Grant Shapps ndër të tjera./albeu.com