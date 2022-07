Zelensky zotohet të prishë planet e Rusisë: Do ta çlirojmë territorin tonë me çdo mjet

Në fjalimin e tij të natës të mërkurën, Presidenti Volodymyr Zelensky vlerësoi goditjet e suksesshme të ushtrisë ukrainase në urën kryesore strategjike në Kherson.

“Ne po bëjmë gjithçka që pushtuesit të mos kenë asnjë mundësi logjistike në tokën tonë”, tha ai.

“Çfarëdo plani të kenë, ne do t’i prishim. Dhe ne do të çlirojmë territorin tonë me mjete ushtarake, diplomatike dhe të gjitha mjetet e tjera të disponueshme derisa të arrijmë kufijtë ligjorë të Ukrainës”, tha Zelensky.

Ai u zotua se Ukraina do të rindërtonte përfundimisht urën Antonivskiy si dhe kalimet e tjera në rajonin Kherson./albeu.com