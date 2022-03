Zelensky zbulon vendin ku fshihet: Ja ku jam (VIDEO)

Presidenti i Ukrainës, Volodymir Zelensky, ka postuar një video nga vendstrehimi i tij në Kiev, duke zbuluar kështu në këtë mënyrë edhe vendin se ku po qëndron.

Prej 12 ditësh Zelensky vijon të qëndroj në Kiev pavarësisht kërcënimeve për jetën por dhe bombardimeve të vazhdueshme nga ana e ushtrisë ruse.

Rusia hidhte herë pas herë teza konspirative se ai ishte larguar nga vendi, por mesa duket, presidenti ka zgjedhur të qëndrojë.

Zelensky është vlerësuar në mbarë botën për guximin e tij duke qëndruar në krye të frontit bashkë me popullsinë dhe ushtrinë ukrainase për të luftuar kundër agresionit rus./albeu.com/

Zelenskiy with another video from his office in the heart of Kyiv.

Not many presidents would still be there and not in a bunker, on the 12th day of an invasion, with multiple intelligence reports of hit squads out to get him.

His resilience is proving hugely inspiring here. pic.twitter.com/RCa8dnf8jS

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 7, 2022