Zelensky: Ukraina po përgatit brigada të reja, fronti është prioriteti numër një

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka mbajtur fjalimin e tij të mbrëmjes, ku përmendi një takim gjatë ditës me zyrtarë të mbrojtjes dhe inteligjencës dhe një bisedë me presidentin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), i cili po vizitonte Kievin.

Në lidhje me takimin ushtarak, ai tha: “Ne analizojmë vazhdimisht dhe me kujdes rrjedhën e armiqësive, zonat më të nxehta dhe të gjitha të rrezikshme. Vija e parë është prioriteti numër një. Po përgatisim aktivisht edhe brigada dhe njësi të reja që do të shfaqen në front. Çështja e ofrimit, trajnimit dhe integrimit të tyre në planin e përgjithshëm të mbrojtjes – ne shtojmë detaje thelbësore çdo herë në mbledhjet e stafit.”

“Çdo investim tani, çdo punë e kursyer apo krijuar në Ukrainë, çdo projekt ekonomik i zbatuar është gjithashtu mbrojtje. Dhe kur bëhet fjalë për mbrojtjen, shpejtësia është vendimtare.

Vëmendja e BERZH-it u tërhoq, veçanërisht, ndaj nevojave urgjente për rimëkëmbje, ndërtim banesash dhe mundësi investimi në Ukrainë. Të punosh me Ukrainën dhe në Ukrainë tani është të zbatosh vetë misionin për të cilin u krijua BERZH”, tha ai në lidhje me bisedën me presidentin e BERZH-it. /albeu.com