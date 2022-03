Zelensky telefonatë me Ramën: Vlerësojmë ndihmën dhe mbështetjen e Shqipërisë

Kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kanë zhvilluar një bisedë telefonike në lidhje me situatën e krijuar atje për shkak të pushtimit rus.

Rama i ka shprehur mbështetjen e Shqipërisë me të gjitha mënyra që ajo ka mundësi, ndërsa Zelensky ka shkruar se është mirënjohës për mbështetjen e Ukrainës në këto ditë të vështira.

“Pata një bisedë telefonike me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Folëm për luftën kundër pushtuesve rusë. U diskutua për punën e përbashkët në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Ne vlerësojmë ndihmën praktike dhe mbështetjen e Shqipërisë në këtë kohë të vështirë. Ne po bëjmë gjithçka për t’i dhënë fund luftës”, shkruan Zelensky./albeu.com

Had a phone conversation with 🇦🇱 Prime Minister @ediramaal. Spoke about the fight against Russian invaders. Discussed joint work within 🇺🇳. We appreciate the practical help and support of Albania in this difficult time. We are doing everything to end the war. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022